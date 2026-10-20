i Ikea Österreich senkt die Preise für rund 600 Produkte. Die Maßnahme ist Teil einer europaweiten Milliarden-Initiative. iStock / Heute.at Kallax, Hemnes & Co. 600 Ikea-Produkte werden auf Dauer günstiger Ikea Österreich kündigt Preissenkungen für rund 600 Produkte an. Insgesamt 20 Millionen Euro will der Möbelriese dafür investieren. Von Team Wirtschaft 20.10.2026, 14:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Möbelriese Ikea hat eine neue Preisoffensive für Österreich angekündigt. Insgesamt 20 Millionen Euro will das Unternehmen im Geschäftsjahr 2027 (endet am 31. August 2027) investieren, um zahlreiche Möbel und Haushaltsartikel günstiger anbieten zu können.

Laut Ikea wurden oder werden die Preise bei rund 600 Produkten langfristig gesenkt. Darüber hinaus halte man bei Hunderten weiteren Artikeln die Preise stabil und federe damit gestiegene Einkaufspreise ab. Die Auswahl der Produkte mit neu gesenkten Preisen soll, so die Schweden in einer Aussendung, "sukzessive ergänzt und angepasst" werden.

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Auch beliebte Ikea-Klassiker betroffen

Im Fokus stehen dabei Produkte und Einrichtungslösungen, die laut Ikea im Alltag eine wichtige Rolle spielen – von Aufbewahrung und Organisation über Schlafen und Wohnen bis hin zu Küchen- und Haushaltsprodukten. Dazu zählen etwa Stücke aus den beliebten Ikea-Linien Kallax, Bestå, Hemnes, Poäng und Ikea 365+.

Dabei handelt es sich, so verspricht die Kette, nicht um kurzfristige Rabattaktionen. Vielmehr sollen die Preise langfristig auf einem niedrigeren Niveau gehalten werden. "Gerade, wenn die Kosten des täglichen Lebens steigen, ist es wichtiger denn je, dass gutes Wohnen leistbar bleibt", erklärt Jan Janko, Area Manager bei Ikea Österreich.

Spezialaktionen und Preisgarantie für Küchen

Die neu gesenkten Preise sind laut Ikea sowohl in den österreichischen Einrichtungshäusern als auch online und in der Ikea-App sichtbar. Entsprechende Artikel sind mit dem Hinweis "Neuer gesenkter Preis" gekennzeichnet.

Zusätzlich will Ikea Kunden mit zahlreichen zeitlich begrenzten Angeboten locken. Dabei soll es sich unter anderem um besonders attraktive Preise für ausgewählte Produkte handeln, die es ausschließlich in den Einrichtungshäusern gibt. Diese sind entsprechend mit dem Label "Angebote nur im Einrichtungshaus" gekennzeichnet.

Auch bei der Küchenplanung kündigt das Unternehmen eine Neuerung an. Für Küchen der Serie Metod verspricht Ikea eine Preisgarantie für das gesamte Geschäftsjahr 2027, also bis zum 31. August 2027. Heißt: Die Preise werden in diesem Zeitraum fix nicht erhöht.

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Produkte werden bis zu 20 Prozent günstiger

Die Investition in Österreich ist laut Ikea Teil einer umfassenden europaweiten Initiative. Konkret investierten die Ingka Group, Franchisenehmer und die Inter Ikea Group gemeinsam rund 1,2 Milliarden Euro, um die Preise in Europa zu senken. Bei vielen der betroffenen Produkte würden die Preissenkungen je nach Markt und Artikel bei rund 15 bis 20 Prozent liegen.