i Ab sofort gibt es bei Ikea auch Zimtschnecken als Eis zum Schlecken. Inter IKEA Systems B.V. 2026 Zur Feier des Tages Bei Ikea gibt’s jetzt Zimtschnecken zum Schlecken Im Oktober wird traditionell der "Tag der Zimtschnecke" gefeiert. Bei IKEA gibt es diese jetzt sogar aus der Softeismaschine. Von Team Wirtschaft 28.09.2026, 16:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer nach Billy, Kallax und einer gefühlten Weltreise durch die Küchenabteilung eine Pause braucht, bekommt bei IKEA bald eine neue Belohnung.

Der schwedische Möbelriese verwandelt seine bekannte Zimtschnecke in Softeis. Statt abzubeißen heißt es künftig also: Schlecken.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Zum Zusammenbauen braucht man diesmal weder Inbusschlüssel noch eine Anleitung mit rätselhaften Strichmännchen. Das pflanzliche Eis kommt fertig aus der Maschine und kostet 1 Euro. Erhältlich ist es ab Mitte Oktober in allen IKEA-Einrichtungshäusern.

Favabohnen sorgen für cremige Konsistenz

Die Grundlage des neuen Softeises bilden Favabohnen. Sie sollen für die cremige Konsistenz sorgen, während Zimt dem Eis den vertrauten Geschmack des schwedischen Gebäcks gibt.

"Die Zimtschnecke gehört zu Schweden wie IKEA. Jetzt gibt es diesen beliebten Geschmack auch als cremiges, pflanzliches Softeis", sagt Sadri Turki, Country Food Commercial Leader bei IKEA Österreich.

KOMPISHÄNG: Jetzt klappt's! IKEA überrascht mit neuer Möbelserie i ?

Vorerst soll die süße Neuheit zumindest bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres im Sortiment bleiben.

Eigener Feiertag für die Zimtschnecke

Hinter der Aktion steckt ein schwedischer Feiertag, bei dem ausnahmsweise keine Möbel im Mittelpunkt stehen. Am 4. Oktober wird traditionell der Tag der Zimtschnecke gefeiert. IKEA beginnt bereits am 3. Oktober und zieht die Aktion anschließend über mehrere Wochen.

Am 4. Oktober wird die Zimtschnecke mit einem eigenen Tag gefeiert. Inter IKEA Systems B.V. 2026

Mitglieder von IKEA Family erhalten bis zum 31. Oktober drei Zimtschnecken um insgesamt 3 Euro.

Wer lieber einen Vorrat für zu Hause anlegt, bekommt beim Kauf von mindestens zwei Packungen BJÄLLRA Zimtschnecken (je 510 Gramm) einen Rabatt von 20 Prozent. Dieses Angebot läuft bis zum 22. November 2026.

Google Map anzeigen

Damit erweitert IKEA sein kulinarisches Baukastensystem um eine kalte Variante: Die Zimtschnecke bleibt zwar rund, landet diesmal aber nicht auf dem Teller, sondern in der Tüte. Und anders als bei manchen Möbelstücken dürfte am Ende auch keine Schraube übrig bleiben.