i Der Steirer Phillip Sehn hat das Austro-Sofa Gälltofta mitentwickelt. IKEA Österreich "Bitte etwas fester" Dieses IKEA-Sofa gibt es jetzt nur in Österreich Heimische Kunden wollten härter sitzen. Ein Grazer IKEA-Mitarbeiter half dabei, aus diesem Wunsch das Austro-Sofa "Gälltofta" zu entwickeln. Von Team Wirtschaft 22.09.2026, 21:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichische Kunden hatten offenbar einen klaren Wunsch: "Bitte etwas fester".

Ein Mitarbeiter im Grazer Einrichtungshaus hörte diese Rückmeldung bei Sofas immer wieder. Statt sie nur weiterzugeben, durfte er schließlich selbst an einem neuen Modell mitarbeiten. Das Ergebnis trägt den Namen "Gälltofta".

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Das Dreiersofa wurde nach Angaben von IKEA für den österreichischen Markt zusammengestellt und ist ausschließlich hierzulande erhältlich. Verkauft wird es aktuell in Gelb sowie Beige-Grau. Der Preis beträgt in beiden Ausführungen 599 Euro.

Hinter dem neuen Möbelstück steckt eine für einen internationalen Konzern ungewöhnlich lokale Geschichte. Phillip Sehn arbeitet als Sales Co-Worker bei IKEA Österreich und hat im direkten Kontakt mit den Kunden erlebt, dass sich viele Menschen eine festere Sitzfläche wünschen.

"Bei uns in Österreich haben wir immer wieder gehört: Die Sofas sind zu weich. Umso spannender war es, dass ich diesen Wunsch nicht nur weitergeben, sondern gemeinsam mit IKEA direkt in die Entwicklung einbringen durfte", erzählt Sehn.

Und weiter: "Dass wir daraus ein Sofa gemacht haben, das jetzt exklusiv in Österreich erhältlich ist, macht es für mich zu etwas Besonderem".

Taschenfedern sorgen für festeren Sitz

Im Mittelpunkt steht die neue Konstruktion der Sitzpolster. Unterschiedlich hohe Taschenfedern sind laut IKEA so angeordnet, dass im Inneren eine pyramidenartige Form entsteht. Dadurch soll sich die Sitzfläche leicht wölben und zugleich fester anfühlen. Nach dem Aufstehen soll die Sitzfläche wieder in ihre ursprüngliche Form zurückkehren.

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IKEA gibt außerdem an, durch diese Konstruktion weniger Schaumstoff zu benötigen. Der Materialeinsatz soll damit sinken, ohne dass die Haltbarkeit des Polsters darunter leidet.

Der Stoff trägt übrigens die Bezeichnung Tibbleby. Nach Angaben des Herstellers besteht das verwendete Polyester zu mindestens 90 Prozent aus recyceltem Material.

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Für die Statistiker: "Gälltofta" ist 216 Zentimeter breit, 94 Zentimeter tief und einschließlich der Rückenpolster 90 Zentimeter hoch. Die Sitzbreite beträgt 180 Zentimeter, die Sitzhöhe liegt bei 46 Zentimetern. Die Armlehnen sind 18 Zentimeter breit und 66 Zentimeter hoch.

Gälltofta ist exklusiv bei IKEA in Österreich erhältlich und kommt mit zehn Jahren Garantie