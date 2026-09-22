StartseiteNachrichtenWirtschaft
Aus für die Rabattpickerl bei Billa: Ab Donnerstag gibt es nur noch Gutscheine, die direkt an der Kassa eingescannt werden.
Aus für die Rabattpickerl bei Billa: Ab Donnerstag gibt es nur noch Gutscheine, die direkt an der Kassa eingescannt werden.
istock, Heute.at
Schluss mit Kleben

Aus für Rabattpickerl! Billa stellt System völlig um

Aus für die Rabattpickerl bei Billa: Ab Donnerstag gibt es nur noch Gutscheine, die direkt an der Kassa eingescannt werden.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
22.09.2026, 19:40
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Bei Billa ist ab Donnerstag Schluss mit den bekannten Rabattpickerln zum Aufkleben.

Auf Wunsch von Kunden und Mitarbeitern stellt die Supermarktkette ihr System um: Künftig gibt es nur noch Billa-Rabattgutscheine, die direkt an der Kassa eingescannt werden, wie das Unternehmen gegenüber "Heute" bestätigte.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
Ansage an Hofer & Lidl: Billa mit Mega-Preisoffensive

Die ab 24. September gültigen 25-Prozent-Gutscheine verfügen über einen Strichcode. Statt sie auf einzelne Waren zu kleben, werden sie beim Bezahlen vorgelegt. Der Rabatt wird automatisch vom teuersten Produkt des Einkaufs abgezogen. Wie bisher sind u.a. Clever-Produkte davon ausgenommen.

Bis zu 3.000 Produkte auf Diskonter-Niveau

Parallel dazu startet Billa eine breit angelegte Preisoffensive. Bis zu 3.000 Produkte sollen ab Donnerstag preislich auf das Niveau von Diskontern gebracht werden.

Dabei soll es sich nicht um eine kurzfristige Aktion handeln. Die Preise sollen regelmäßig mit jenen der Diskonter verglichen und entsprechend angepasst werden.

"Her mit Preisen wie früher" – jetzt reagiert Diskonter

Der tägliche Einkauf ist für viele Österreicher in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden. Aktionen werden deshalb genauer unter die Lupe genommen, Preise verglichen und häufiger günstigere Eigenmarken gekauft.

red,22.09.2026, 19:40
Mehr zum Thema
BillaTeuerungenEinkaufSupermarkt

Weiterlesen

Weitere Storys
ReweHandel
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote