i Erich Szuchy, Vorstandsvorsitzender von Billa, kündigt die größte Preisoffensive in der Unternehmensgeschichte an. iStock / Rewe / Robert Harson / Heute.at Bis 3.000 Artikel günstiger Ansage an Hofer & Lidl: Billa mit Mega-Preisoffensive Billa gibt am 24. September den Startschuss zur, laut eigenen Angaben, größten Preisoffensive in der Firmengeschichte. Betroffen: gut 3.000 Produkte. Von Team Wirtschaft 21.09.2026, 11:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im heimischen Lebensmittelhandel steht der nächste Preiskampf bevor: Mit dem sogenannten "Immer Clever Preis" starten Billa sowie Billa Plus ab 24. September laut eigenen Angaben die größte Preisoffensive der Unternehmensgeschichte – also seit der Gründung 1953. Bis zu 3.000 Artikel sollen dauerhaft auf das Preisniveau führender Diskonter gesenkt werden. Die Preise würden wöchentlich überprüft und angepasst.

Hintergrund der Großoffensive ist laut Erich Szuchy, Vorstandsvorsitzender von Billa, das geänderte Einkaufsverhalten der Bevölkerung: Laut aktueller Erhebung würden 77 Prozent regelmäßig die Lebensmittelpreise vergleichen. Gleichzeitig wünschten sich viele Menschen dauerhaft günstige, planbare Preise statt kurzfristiger Aktionen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Diese Größenordnung hat es bisher nicht gegeben"

"Genau darauf geben wir jetzt eine Antwort: Den "Immer Clever Preis" – bis zu 3.000 Produkte zum Preis wie beim Diskonter. Und zwar nicht für eine Woche oder zwei, sondern dauerhaft. Das betrifft Eigenmarken ebenso wie große Marken und zieht sich quer durch das Sortiment – von Obst und Gemüse über Brot und Backwaren bis hin zu Fleisch und Getränken. Diese Größenordnung hat es in Österreich bisher nicht gegeben“, erklärt Szuchy.

Auch bekannte Marken sollen günstiger werden

Das verbilligte Sortiment entspricht volumenmäßig fast dem Gesamtangebot eines typischen Diskonters. Rund 40 Prozent der betroffenen Artikel entfallen auf bekannte Markenartikel, weitere 30 Prozent stammen von der Diskont-Schiene "Clever". Die restlichen 30 Prozent teilen sich auf weitere Eigenmarken wie "Ja! Natürlich" oder "Billa Immer Gut" auf. Zum Vergleich: Ein typischer Billa führt circa 8.000 Produkte, bei Billa Plus sind es rund 18.000.

Die Bilder des Tages i ?

Billa will Diskontern Kunden abjagen

Mit der Maßnahme wolle man, so Szuchy weiter, den Konsumenten aufwendige Preisvergleiche, das Wälzen von Flugblättern sowie Wege in mehrere Geschäfte ersparen. Szuchy fasst die Strategie so zusammen: "Mit dem ,Immer Clever Preis‘ kann man sich den Weg zum Diskonter sparen. Die ,Immer Clever Preise‘ werden wöchentlich überprüft und an die Preise bei führenden Diskontern angepasst. Somit steckt in Billa künftig ein Diskonter – nur mit mehr Auswahl, Qualität und Regionalität."