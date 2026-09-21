i Ware bereits im Geschäft konsumieren? SPAR warnt vor Konsequenzen! APA-Images / Weingartner-Foto (Symbolbild) "Ware gehört uns, bis sie..." SPAR warnt jetzt alle Kunden in Österreich Produkte schon vor der Kassa essen und dann nicht bezahlen? Auch bei SPAR kommt das vor. Der Supermarkt warnt vor Konsequenzen. Von André Wilding 21.09.2026, 08:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Wurstsemmel aus dem Regal nehmen, gleich im Geschäft essen und die Verpackung zurücklassen: Auch SPAR kennt Fälle, in denen Produkte bereits in der Filiale konsumiert und anschließend nicht bezahlt werden.

Der Supermarkt betont gegenüber dem Portal "5 Minuten" allerdings, dass es sich dabei nicht um ein weit verbreitetes Problem handle. Es komme vor, "dass Produkte verwendet oder gegessen werden und nicht bezahlt werden".

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Leere Verpackungen bleiben im Regal

"Das sind aber Einzelfälle", stellt SPAR zu "5 Minuten" klar klar. Auffallen würden solche Fälle etwa durch leere Verpackungen, die anschließend in den Regalen zurückbleiben. Als Beispiel nennt das Unternehmen leere Wurstsemmel-Papiere.

Wer Produkte konsumiert und anschließend nicht bezahlt, muss laut SPAR mit Folgen rechnen.

"Ware gehört uns, bis sie bezahlt ist"

Das Unternehmen macht gegenüber dem Portal deutlich, wie es solche Fälle rechtlich bewertet: "Es sollte jedem bewusst sein, dass das Diebstahl ist. Rein rechtlich gehört die Ware nämlich uns, bis sie bezahlt ist. Wenn man erwischt wird, hat das Konsequenzen."

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Wer im Supermarkt bereits vor der Kassa zugreift und die Ware danach nicht bezahlt, riskiert laut SPAR Konsequenzen.