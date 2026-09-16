i Spar-Vorstand Markus Kaser: Mittlerweile stehen bereits 40 Produkte von Spar Vital Pure in den Regalen. Spar / Erika Lösch / Heute.at Reaktion auf Boom Mega-Nachfrage: Spar baut DIESES Sortiment kräftig aus Spar baut sein Sortiment an Nahrungsergänzungsmitteln kräftig aus. Damit reagiert der Handelsriese auf die massiv steigende Nachfrage. Von Team Wirtschaft 16.09.2026, 14:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit dem Ende des Sommers und dem Start in die kältere Jahreszeit steigt einmal mehr das Interesse an Produkten mit zusätzlichen Vitaminen, Mineralstoffen und Nährstoffen. Um diesen wachsenden Bedarf zu decken, hat der Handelskonzern Spar seine im Jahr 2022 eingeführte Nahrungsergänzungsmittel-Linie Spar Vital Pure mittlerweile auf rund 40 Produkte ausgebaut. Die Palette reicht dabei von Magnesium und Kollagen-Pulver bis hin zu Bio-Weizenkeimen.

Faire Preise und einfache Verfügbarkeit im Fokus

"Nahrungsergänzungsmittel sind für viele Menschen längst Teil ihres Alltags", erklärt Markus Kaser, stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Man sehe, dass der Bereich Functional Food stark wachse und greife mit Spar Vital Pure diese Entwicklung auf. Für Spar sei dabei entscheidend, "hochwertige und sorgfältig geprüfte Produkte unkompliziert zugänglich zu machen und das zu einem fairen Preis", so Kaser.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Bilder des Tages i ?

Wissenschaftliche Begleitung und externe Kontrollen

Stichwort hochwertig und sorgfältig geprüft: Bereits seit 2005 entwickelt der Handelsriese sein Vital-Sortiment in Zusammenarbeit mit einem wissenschaftlichen Beirat aus Ärzten, Ernährungsexperten und Diätologen.

Dieses fachliche Know-how sei auch in die Entwicklung von Spar Vital Pure eingeflossen. Zusätzlich würden die Produkte der Linie jährlich von der unabhängigen Lebensmittelversuchsanstalt in Klosterneuburg (NÖ) kontrolliert.