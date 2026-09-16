Mega-Nachfrage: Spar baut DIESES Sortiment kräftig aus

Mit dem Ende des Sommers und dem Start in die kältere Jahreszeit steigt einmal mehr das Interesse an Produkten mit zusätzlichen Vitaminen, Mineralstoffen und Nährstoffen. Um diesen wachsenden Bedarf zu decken, hat der Handelskonzern Spar seine im Jahr 2022 eingeführte Nahrungsergänzungsmittel-Linie Spar Vital Pure mittlerweile auf rund 40 Produkte ausgebaut. Die Palette reicht dabei von Magnesium und Kollagen-Pulver bis hin zu Bio-Weizenkeimen.
"Nahrungsergänzungsmittel sind für viele Menschen längst Teil ihres Alltags", erklärt Markus Kaser, stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Man sehe, dass der Bereich Functional Food stark wachse und greife mit Spar Vital Pure diese Entwicklung auf. Für Spar sei dabei entscheidend, "hochwertige und sorgfältig geprüfte Produkte unkompliziert zugänglich zu machen und das zu einem fairen Preis", so Kaser.
Stichwort hochwertig und sorgfältig geprüft: Bereits seit 2005 entwickelt der Handelsriese sein Vital-Sortiment in Zusammenarbeit mit einem wissenschaftlichen Beirat aus Ärzten, Ernährungsexperten und Diätologen.
Dieses fachliche Know-how sei auch in die Entwicklung von Spar Vital Pure eingeflossen. Zusätzlich würden die Produkte der Linie jährlich von der unabhängigen Lebensmittelversuchsanstalt in Klosterneuburg (NÖ) kontrolliert.