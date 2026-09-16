i Die OMV macht in Libyen einen großen Ölfund. Im Sirte-Becken werden rund 45 Millionen Barrel förderbares Öl vermutet. (Symbolbild) IMAGO/Dreamstime 45 Millionen Barrel OMV entdeckt riesiges Öl-Vorkommen in Libyen Die OMV macht in Libyen einen großen Ölfund. Im Sirte-Becken werden rund 45 Millionen Barrel förderbares Öl vermutet. Von Newsdesk Heute 16.09.2026, 12:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die OMV ist bei ihrer Suche nach Öl in Libyen fündig geworden. Im Sirte-Becken entdeckte der österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern ein neues Ölfeld, das nach Angaben des Unternehmens wirtschaftlich erschlossen werden kann. Insgesamt werden dort rund 45 Millionen Barrel förderbares Öl vermutet.

Nach der vollständigen Erschließung des Reservoirs sollen täglich bis zu 6.000 Barrel Öl gefördert werden können. Weil sich das Vorkommen in der Nähe bereits vorhandener Infrastruktur befindet, könnte die Produktion laut OMV rasch aufgenommen werden. Einen konkreten Termin für den Förderstart nannte das Unternehmen allerdings nicht.

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OMV seit 50 Jahren in Libyen

Der Konzern ist seit rund 50 Jahren in Libyen tätig. Ende 2024 nahm die OMV ihre Explorationsarbeiten im Land wieder auf, nachdem diese mehr als zehn Jahre lang unterbrochen gewesen waren. Die Bohrungen wurden laut Mitteilung gemeinsam mit der libyschen National Oil Corporation (NOC) durchgeführt.

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OMV-Manager Berislav Gašo bezeichnete den Fund als "bedeutenden Meilenstein", der nicht nur das Potenzial Libyens, sondern auch den Wert langfristiger Partnerschaften untermauere.

Das Sirte-Becken zählt zu den wichtigsten Ölregionen Libyens. Am betroffenen Konzessionsgebiet hält die OMV einen Anteil von zwölf Prozent.