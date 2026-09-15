i Der Durchschnittspreis für Gebrauchtwagen ist fast wieder auf das Niveau von 2022 gesunken. iStock Preis-Wende am Automarkt Endlich! Gebrauchtwagen werden jetzt wieder günstiger Nach der extremen Teuerungswelle beruhigt sich der Markt für Gebrauchtwagen spürbar. Besonders Familienautos und Kleinwagen werden wieder leistbarer. Von Team Wirtschaft 15.09.2026, 20:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Preise für Gebrauchtwagen im Netz sinken wieder und nähern sich spürbar dem Niveau von 2022 an. Wie der aktuelle AutoScout24-Gebrauchtwagen-Preis-Index zeigt, wurde ein gebrauchtes Fahrzeug im August 2026 durchschnittlich um 27.934 Euro angeboten. Zum Vergleich: Im August 2022 lag der Durchschnittspreis bei 27.654 Euro – das ist nach vier Jahren ein minimaler Unterschied von lediglich 280 Euro.

Trotz dieser Entspannung bleibt der Markt von den Werten von vor der Covid-Pandemie aber noch weit entfernt: Im August 2019 lag der Durchschnittspreis noch bei rund 19.859 Euro – also gut 8.000 Euro unter dem aktuellen Niveau.

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Preise seit dem Höchststand 2023 im Sinkflug

Ihren Preis-Höhepunkt erreichten gebrauchte Autos laut der AutoScout24-Zeitleiste im August 2023, als im Schnitt noch 30.110 Euro fällig wurden. Seither zeigt die Kurve glücklicherweise wieder nach unten. Allein innerhalb des vergangenen Jahres ging der durchschnittliche Angebotspreis um 1.131 Euro bzw. 3,9 Prozent zurück.

"Nach den außergewöhnlichen Preisanstiegen hat sich der Gebrauchtwagenmarkt deutlich beruhigt", erklärt Nikolaus Menches, Country Manager von AutoScout24 in Österreich. Für die Käufer bedeute das nun wieder "mehr finanziellen Spielraum und eine insgesamt günstigere Ausgangslage bei der Fahrzeugsuche".

Trendwende bei Familien-Vans und Kleinwagen

Besonders Familien und preisbewusste Autofahrer dürfen sich freuen: Bei den ohnehin günstigeren Kleinwagen sank der durchschnittliche Angebotspreis allein innerhalb eines Monats (von Juli auf August 2026) um 1,8 Prozent auf 14.280 Euro. Auch Fahrzeuge der Kompaktklasse verbilligten sich um 1,8 Prozent auf durchschnittlich 19.826 Euro.

Deutlicher Preisrückgang im Monatsabstand

Eine echte Trendwende gibt es bei Vans und Kleinbussen: Nachdem diese jahrelang kontinuierlich teurer geworden sind, sanken die Preise hier im August (verglichen mit dem Juli davor) um satte 2,2 Prozent auf durchschnittlich 25.517 Euro. Mit 583 Euro ist das der stärkste Rückgang unter den volumenstärkeren Fahrzeugsegmenten.

Nur Oberklasse-Modelle legten zu

Auch in der oberen Mittelklasse gingen die Angebotspreise im Monatsabstand um 1,4 Prozent auf 29.653 Euro zurück. Sportwagen wurden um 1,3 Prozent günstiger und kosteten im August durchschnittlich 71.840 Euro.

Vergleichsweise stabil entwickelten sich die Mittelklasse mit einem Minus von 0,6 Prozent sowie SUVs und Geländewagen mit einem Rückgang von 0,4 Prozent. Lediglich in der Oberklasse stiegen die Preise leicht um 0,7 Prozent auf durchschnittlich 57.787 Euro.