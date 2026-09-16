i Auch in Österreich werden KiK-Filialen geschlossen. APA-Images / Weingartner-Foto "Noch in diesem Jahr" "Auch in Österreich" – KiK schließt mehrere Filialen KiK verkleinert sein Filialnetz in Europa. Noch 2026 sollen auch in Österreich Standorte schließen, bestätigt das Unternehmen. Die Details. Von André Wilding 16.09.2026, 11:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach Deutschland trifft der Sparkurs von KiK nun auch Österreich. Der Textil-Discounter will noch im laufenden Jahr mehrere heimische Filialen schließen. Welche Standorte betroffen sind, steht allerdings noch nicht fest.

Europaweit sollen heuer rund 300 KiK-Standorte zusperren. Allein in Deutschland sind rund 150 Filialen betroffen. Dem stehen dort lediglich 15 geplante Neueröffnungen gegenüber.

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Verhandlungen laufen noch

Auch in Österreich wird das Filialnetz verkleinert. Landesgeschäftsführerin Krisztina Viola bestätigt gegenüber dem Portal "5 Minuten" die Pläne: "Ja, höchstwahrscheinlich wird es in Österreich in diesem Jahr noch einige Filialschließungen geben."

Und weiter: "Über die genaue Anzahl und Standorte äußern wir uns ungern, da wir bis zur letzten Minute Verhandlungen mit den Vermietern führen und das Objekt oft erst ganz am Ende der Verhandlungsrunden gerettet werden kann."

Damit ist derzeit noch offen, wie viele der österreichischen Geschäfte tatsächlich verschwinden werden.

KiK hat 204 Standorte in Österreich

Aktuell betreibt KiK 204 Filialen in Österreich. Neue Standorte schließt das Unternehmen grundsätzlich nicht aus. Allerdings ist das heimische Filialnetz bereits sehr dicht, weshalb es nur noch wenige Gebiete ohne einen entsprechenden Standort gibt.

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In Deutschland fällt der Abbau deutlich größer aus als zunächst erwartet. Anfang 2026 war noch von 50 Schließungen die Rede, mittlerweile sollen rund 150 Standorte betroffen sein.

Trotz der zahlreichen Schließungen verfügt KiK in Deutschland weiterhin über mehr als 2.200 Filialen.