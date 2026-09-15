i Amazon bringt die Prime Deal Days zurück. Prime-Mitglieder können 48 Stunden lang auf mehr als 1 Million Angebote zugreifen. istock Prime Deal Days Amazon kündigt Millionen Angebote für Oktober an Im Oktober startet Amazon erneut ein großes Shopping-Event. Prime-Mitglieder bekommen zwei Tage lang Zugriff auf zahlreiche Deals. Von Rene Findenig 15.09.2026, 21:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Amazon bringt die Prime Deal Days zurück. Das zweitägige Shopping-Event findet heuer am 6. und 7. Oktober statt. Prime-Mitglieder können ab 6. Oktober um 00.01 Uhr insgesamt 48 Stunden lang auf die Angebote zugreifen. Amazon kündigt mehr als 1 Million Angebote aus unterschiedlichen Produktbereichen an. Darunter sind Elektronik, Haushalts- und Küchenartikel, Kosmetik, Kleidung und Spielwaren. Auch saisonale Produkte und Dinge für den täglichen Bedarf sollen Teil der Aktion sein.

Während der beiden Tage kommen mehrmals neue Deals hinzu. Laut Amazon starten dreimal täglich weitere Angebote. Viele Produkte sollen dabei deutlich günstiger angeboten werden oder den niedrigsten Preis der vergangenen zwölf Monate erreichen. Die jeweiligen Angebote gelten, solange der Vorrat reicht. Unter den genannten Marken finden sich unter anderem Ninja, Bosch, AEG, Tefal, Samsung, Philips, Xiaomi, Hisense und Logitech. Auch Produkte von Dyson, Braun, Oral-B, LEGO und Pampers sollen reduziert erhältlich sein.

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Bei Amazon Basics und weiteren Eigenmarken kündigt Amazon Rabatte von bis zu 30 Prozent an. Ausgewählte Reiseartikel und Herbstmode sollen um bis zu 40 Prozent reduziert sein. Damit du bei der großen Zahl an Angeboten nicht lange suchen musst, setzt Amazon auch auf verschiedene Funktionen innerhalb des Shops. Der KI-Einkaufsassistent Rufus kann Fragen zu Produkten beantworten, verschiedene Artikel miteinander vergleichen und Empfehlungen geben.

Kostenlose Lieferung und Probe-Mitgliedschaft

Zusätzlich sollen personalisierte Vorschläge passende Deals hervorheben. Dazu gehören laut Amazon unter anderem Angebote zu Produkten auf gespeicherten Listen, Artikeln im Warenkorb oder Produkten mit einer Bewertung von mindestens vier Sternen. Für Prime-Mitglieder gehört außerdem die kostenlose Lieferung am nächsten Tag für Millionen von Artikeln zu den genannten Vorteilen. Wer noch kein Prime nutzt, kann laut Amazon bei entsprechender Berechtigung eine 30-tägige kostenlose Probemitgliedschaft starten.

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Neben den Shopping-Vorteilen umfasst Prime auch Unterhaltungsangebote wie Prime Video und Amazon Music. Zum Start der Prime Deal Days verweist Amazon zudem auf aktuelle Angebote für Amazon Music Unlimited. Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited bisher nicht genutzt haben, können den Dienst für begrenzte Zeit vier Monate kostenlos testen. Neukunden können außerdem drei Monate für 0,99 Euro erhalten, wenn sie über ein Alexa-fähiges Gerät den entsprechenden Sprachbefehl verwenden.

Startschuss bereits am 6. Oktober

Für bestehende Kunden mit einem einzelnen Music-Unlimited-Tarif gibt es zudem die Möglichkeit, zwei Monate ohne Aufpreis auf den Familientarif zu wechseln. Amazon Music Unlimited bietet laut den Angaben Zugriff auf mehr als 100 Millionen Songs und Podcasts. Die Inhalte sind werbefrei und auf Abruf verfügbar. Zusätzlich steht ein Katalog mit Hörbüchern aus dem Audible-Angebot zur Verfügung, aus dem monatlich ein Hörbuch gehört werden kann.

Die Bilder des Tages i ?

Die Prime Deal Days finden nicht nur in Österreich statt. Insgesamt sind 22 Länder angekündigt. Neben Österreich nehmen unter anderem Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, die USA, das Vereinigte Königreich, Japan und Kanada teil. Amazon weist allerdings darauf hin, dass die Termine je nach Land unterschiedlich sein können.

Für Österreich steht der Termin fest: Die Prime Deal Days beginnen am 6. Oktober 2026 um 00.01 Uhr und laufen bis 7. Oktober 2026.