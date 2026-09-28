i So könnte Apples Home Hub laut MacRumors aussehen. MacRumors.com iPhone-Riese legt nach Apple: Diese 7 neuen Geräte sollen noch heuer kommen Apple dürfte noch 2026 zahlreiche neue Geräte herausbringen. iPad mini, HomePod mini, Apple TV und mehrere neue Macs stehen vor dem Start. Von Team Wirtschaft 28.09.2026, 11:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 16. Oktober, um 14 Uhr, geht mit dem Duo Apples erstes Falt-iPhone in den Vorverkauf. Preise: 2.319 Euro (256 GB Speicher) bis 3.819 Euro (2 TB). Ausgeliefert wird ab 23. Oktober. Damit ist zwar die große iPhone-Welle durch, allerdings stehen bei Apple offenbar schon die nächsten Neuheiten in den Startlöchern.

Ein weiteres Apple-Event im Oktober gilt als durchaus denkbar, bestätigt ist eine Veranstaltung bisher aber nicht. Einige Produkte könnten deshalb auch einfach per Aussendung vorgestellt werden – etwas, das Apple in der Vergangenheit schon häufiger getan hat.

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Neues iPad mini mit OLED

Besonders konkret sind die Hinweise auf das nächste iPad mini. Demnach soll das Tablet einen A20-Pro-Chip spendiert bekommen, die Frontkamera wandert auf die lange Seite des Geräts. Dazu kommt offenbar ein neues Lautsprecher-System und ein besserer Schutz gegen Wasser.

Die wohl größte Neuerung soll laut Bericht der Plattform MacRumors aber das Display betreffen: Das kommende iPad mini wird mit einem etwas größeren OLED-Bildschirm erwartet. Starten könnte das neue kleine Apple-Tablet bereits Ende Oktober.

HomePod mini 2 zeigt sich bereits

Auch der HomePod mini 2 dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Erste Bilder sind bereits durchgesickert. Die zeigen: Am bekannten kugelförmigen Design ändert sich nichts. Neu ist hingegen die Farbauswahl. Das Modell soll in Grün, Rosa, Blau, Weiß und Schwarz erscheinen. Gelb und Orange dürften aus dem Sortiment verschwinden.

Im Inneren wird ein neuer Chip erwartet, auf dem auch die neue, deutlich leistungsfähigere Siri mit KI-Funktionen problemlos laufen soll. Im Gespräch sind außerdem besserer Klang, Apples N1-Chip mit WLAN 7 und eine neue Generation der Ultrabreitband-Technik.

Neues Apple TV 4K ist praktisch bestätigt

Auch beim Apple TV 4K verdichten sich die Hinweise. In Apple-Dateien ist laut Berichten bereits ein "Apple TV 4K (4th Generation)" aufgetaucht. Große Änderungen am Gehäuse sind demnach hier ebenfalls nicht zu erwarten.

Technisch dürfte Apple aber ordentlich nachlegen. Erwartet werden mindestens ein A17-Pro-Chip oder ein neueres Modell, 8 GB Arbeitsspeicher für KI-Funktionen, Unterstützung für die neue Siri sowie der N1-Chip mit WLAN 7. Auch die Siri Remote, also die Fernsteuerung, könnte überarbeitet werden.

Passend dazu hat Apple gerade tvOS 27 veröffentlicht. Das System bringt unter anderem verlustfreie Musik in hoher Auflösung, Video-Podcasts, schnellere AirPlay-Verbindungen und neue Möglichkeiten bei Untertiteln und Bedienungshilfen.

MacBook Pro bekommt OLED und Touchscreen

Deutlich größer fällt Apples nächster Schritt beim MacBook Pro aus. Apple soll bereits 14- und 16-Zoll-Modelle mit berührungsempfindlichen OLED-Displays intern testen. Darauf läuft dem Bericht zufolge bereits macOS 27.1.

Die neuen Spitzenmodelle sollen außerdem dünner werden und statt der bisherigen Display-Aussparung eine "Dynamic Island" bekommen, wie sie seit Jahren beim iPhone verwendet wird. Als Prozessoren werden M5 Pro und M5 Max genannt.

Zuletzt wurden diese Geräte noch für Ende 2026 oder Anfang 2027 erwartet. Inzwischen deutet aber mehr darauf hin, dass Apple einen Start noch heuer anpeilt.

Reguläres MacBook Pro mit M6

Parallel dazu arbeitet Apple offenbar an einem regulären 14-Zoll-MacBook-Pro mit M6-Chip. Dieses Modell soll ebenfalls noch Ende 2026 erscheinen.

Ungewöhnlich: M6 Pro und M6 Max sollen laut dem Bericht gar nicht geplant sein. Apple könnte daher relativ rasch vom M6 auf die M7-Generation wechseln. Als Grund gilt eine Änderung der Chip-Strategie mit Schwerpunkt auf KI-Funktionalität. Für die erste Hälfte 2027 wird bereits ein grundlegend überarbeitetes MacBook Pro mit M7 erwartet.

Auch der iMac bekommt den M6

Beim iMac soll Apple ebenfalls den nächsten Chip-Wechsel vorbereiten. Erwartet wird erneut ein 24-Zoll-Modell, dieses Mal mit M6.

Große Änderungen am Gehäuse sind nicht geplant. Dafür könnten neue Farben kommen. Welche das sein werden, ist noch offen. Laut den Berichten steht der M6-iMac bereits kurz vor dem Start und soll noch vor Jahresende erscheinen. Wer auf einen iMac mit OLED hofft, benötigt hingegen Geduld: Dieses Modell soll erst in einigen Jahren kommen.

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Premiere für dem Apple Home Hub

Das spannendste Gerät könnte am Ende aber gar kein Mac oder iPad sein. Apple arbeitet seit Jahren an einem gänzlich neuen Smart-Home-Gerät mit Bildschirm.

Der sogenannte Home Hub soll einen quadratischen Bildschirm mit rund sieben Zoll Diagonale (umgerechnet knapp 18 Zentimeter), eine Frontkamera und einen leistungsfähigen Chip für den KI-Einsatz besitzen. Gesichtserkennung soll feststellen, wer vor dem Gerät steht, und automatisch persönliche Inhalte anzeigen.

Geplant sind offenbar mehrere Benutzerprofile, Widgets und ein eigenes Betriebssystem. Apple soll sowohl eine Tischversion mit Lautsprecher-Fuß als auch eine Variante für die Wand vorbereiten.

Als Preis stehen derzeit rund 350 Dollar (netto) im Raum. Auf Österreich umgerechnet wären das aktuell – inklusive Steuern – 369 Euro. Nach mehreren Verschiebungen könnte auch dieses Gerät noch 2026 erscheinen.