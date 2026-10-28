i XXXLutz-Unternehmenssprecher Thomas Saliger: Ganzes Haus wurde auf den neuesten Stand gebracht. XXXLutz Mehr als 10.000 Angebote XXXLutz: Hier eröffnet eine der modernsten Filialen Nach monatelangem Umbau eröffnet XXXLutz am Donnerstag sein Einrichtungshaus in Unterwart neu. Kunden erwarten mehr als 10.000 Eröffnungsangebote. Von Team Wirtschaft 28.10.2026, 19:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei XXXLutz im burgenländischen Unterwart ist alles neu! Nach monatelangen Umbauarbeiten eröffnet der Möbelriese am Donnerstag (29. Oktober) sein komplett neu gestaltetes Einrichtungshaus. Auf rund 12.300 Quadratmetern Verkaufsfläche und drei Etagen erwartet die Kunden ein modernisiertes Möbelhaus mit neuen Ausstellungsflächen, aktueller Technik und mehr als 10.000 Eröffnungsangeboten.

Bei der Neugestaltung flossen laut XXXLutz Erkenntnisse und Erfahrungen der Unternehmensgruppe aus 14 europäischen Ländern ein. Entstanden sei damit eines der modernsten Einrichtungshäuser des Möbelkonzerns.

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Alle Abteilungen völlig neu gestaltet

Vom Möbelbereich bis zur Raumausstattung wurden sämtliche Abteilungen auf den neuesten Stand gebracht. "Durch den Umbau, sowie der Neugestaltung der Ausstellungsflächen können wir jetzt vor Ort das volle Sortiment und die ganze Bandbreite und Auswahl an Marken zeigen", so XXXLutz-Unternehmenssprecher Thomas Saliger.

"Das ganze Haus erstrahlt in neuem Glanz, alle Abteilungen von Möbeln bis hin zur Raumausstattung wurden auf den neuesten Stand gebracht", so Saliger weiter.

Digitale Preisschilder, Tablets für Einrichtungsberater

Auch technisch wurde das Einrichtungshaus umfassend modernisiert. Die Beleuchtung wurde auf energiesparende LED-Technologie umgerüstet. Neu sind zudem digitale Preisschilder, mit denen Angebote und Aktionen ohne Verzögerung direkt am Regal angezeigt werden können. Das aufwendige Ausdrucken und Austauschen herkömmlicher Preisschilder entfällt damit.

Für die individuelle Einrichtungsplanung wurden sämtliche XXXLutz-Einrichtungsberater mit Tablets ausgestattet. Damit können sie Kunden direkt bei den ausgestellten Produkten beraten und individuelle Konfigurationen erstellen. Zusätzlich stehen zahlreiche Planungs-PCs zur Verfügung, etwa für die Gestaltung maßgeschneiderter Schranksysteme oder Wohnwände.

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Mehr als 10.000 Angebote zur Eröffnung

Hinter den Mitarbeitern liegt eine arbeitsintensive Umbauphase. "Ein großes Dankeschön gilt besonders unseren 70 Mitarbeitern, davon 13 Lehrlingen, die in der Umbauphase enormes geleistet und geschaffen haben", so Saliger.

Während der Eröffnungstage warten mehr als 10.000 Eröffnungsangebote auf die Kunden, darunter auch stark reduzierte Produkte. Zusätzlich findet am Donnerstag (29. Oktober) und Freitag (30. Oktober) direkt vor Ort das beliebte XXXL-Glücksrad statt.