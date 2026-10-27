Ikea ändert Öffnungszeiten für Kunden in Österreich

Länger durch das Ikea-Sortiment stöbern, neue Wohnideen entdecken und den Einkaufsbummel mit einem Hot Dog um einen Euro ausklingen lassen: Ausgewählte Ikea-Einrichtungshäuser in Österreich verlängern an bestimmten Freitagen ihre Öffnungszeiten - am 30. Oktober 2026 haben alle Standorte bis 21:00 Uhr geöffnet.
Auch zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel gibt es an zusätzlichen Tagen mehr Zeit für den Ikea-Besuch. Am 24. Dezember bleiben alle Ikea-Einrichtungshäuser geschlossen.
- Ikea Wien Nord, Vösendorf, Linz Haid und Salzburg: jeden Freitag bis 21:00 Uhr
- Ikea Wien Westbahnhof: am Freitag, 30. Oktober, und Freitag, 27. November 2026, bis 21:00 Uhr
- Alle Ikea Einrichtungshäuser: am Freitag, 30. Oktober 2026, bis 21:00 Uhr
Zusätzlich gibt es ein besonderes Bistro-Angebot: Ab sofort gibt es jeden Freitag den Ikea-Hot Dog um nur 1 Euro – jeweils ab 19:00 Uhr bis zur Schließung des jeweiligen Einrichtungshauses.
Während der Weihnachtsferien haben alle Ikea-Einrichtungshäuser zusätzliche verlängerte Öffnungszeiten bis 21:00 Uhr an folgenden Tagen: Montag, 28. Dezember, Dienstag, 29. Dezember, Mittwoch, 30. Dezember 2026 sowie Montag, 4. Jänner und Dienstag, 5. Jänner 2027.
Am 24. Dezember 2026 bleiben hingegen alle Ikea-Einrichtungshäuser geschlossen, damit die Ikea-Mitarbeiter den Weihnachtstag zuhause mit ihren Liebsten verbringen können.