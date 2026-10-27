i Ikea verlängert Öffnungszeiten und überrascht mit Late-Night-Angebot APA-Images / WirtschaftsBlatt / PEROUTKA Guenther (Symbolbild) An bestimmten Tagen Ikea ändert Öffnungszeiten für Kunden in Österreich Ikea überrascht Kunden mit längeren Öffnungszeiten! Am 30. Oktober haben alle Standorte bis 21 Uhr geöffnet. Am 24. Dezember bleibt Ikea geschlossen. Von André Wilding 27.10.2026, 13:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Länger durch das Ikea-Sortiment stöbern, neue Wohnideen entdecken und den Einkaufsbummel mit einem Hot Dog um einen Euro ausklingen lassen: Ausgewählte Ikea-Einrichtungshäuser in Österreich verlängern an bestimmten Freitagen ihre Öffnungszeiten - am 30. Oktober 2026 haben alle Standorte bis 21:00 Uhr geöffnet.

Auch zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel gibt es an zusätzlichen Tagen mehr Zeit für den Ikea-Besuch. Am 24. Dezember bleiben alle Ikea-Einrichtungshäuser geschlossen.

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Verlängerte Öffnungszeiten im Überblick

- Ikea Wien Nord, Vösendorf, Linz Haid und Salzburg: jeden Freitag bis 21:00 Uhr

- Ikea Wien Westbahnhof: am Freitag, 30. Oktober, und Freitag, 27. November 2026, bis 21:00 Uhr

- Alle Ikea Einrichtungshäuser: am Freitag, 30. Oktober 2026, bis 21:00 Uhr

Kleine Pause, großer Genuss

Zusätzlich gibt es ein besonderes Bistro-Angebot: Ab sofort gibt es jeden Freitag den Ikea-Hot Dog um nur 1 Euro – jeweils ab 19:00 Uhr bis zur Schließung des jeweiligen Einrichtungshauses.

Mehr Zeit rund um Weihnachten

Während der Weihnachtsferien haben alle Ikea-Einrichtungshäuser zusätzliche verlängerte Öffnungszeiten bis 21:00 Uhr an folgenden Tagen: Montag, 28. Dezember, Dienstag, 29. Dezember, Mittwoch, 30. Dezember 2026 sowie Montag, 4. Jänner und Dienstag, 5. Jänner 2027.

Die Bilder des Tages i ?

Am 24. Dezember 2026 bleiben hingegen alle Ikea-Einrichtungshäuser geschlossen, damit die Ikea-Mitarbeiter den Weihnachtstag zuhause mit ihren Liebsten verbringen können.