i Ryanair führt mit 10. November eine neue Gepäcksregel ein. Wer die nicht einhält, muss am Boden bleiben. Ryanair Ab 10. November Ryanair ändert Regeln: Wer die ignoriert, bleibt daheim Wer mit Ryanair fliegt, muss ab 10. November eine neue Frist beachten. Bei der Gepäckaufgabe am Flughafen wird die Zeit deutlich knapper. Von Team Wirtschaft 27.10.2026, 13:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer demnächst mit Ryanair auf Urlaub fliegt, sollte aufpassen. Denn: Die Billigfluglinie macht ab Dienstag, dem 10. November, die Gepäckaufgabe bereits 60 Minuten vor Abflug dicht.

Bisher konnten Passagiere ihr Gepäck noch bis 40 Minuten vor dem Start aufgeben, hatten also 20 Minuten länger Zeit. Die Änderung gilt an sämtlichen Flughäfen, die von der Fluglinie angeflogen werden.

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Zahl der verpassten Flüge soll sinken

Diese Änderung gebe Passagieren mit Gepäck mehr Zeit, "um die Warteschlangen an den Sicherheits- und Passkontrollen am Flughafen zu passieren und ihr Abfluggate vor Beginn des Boardings zu erreichen", begründet Ryanair-Managerin Dara Brady die Maßnahme.

Das gelte insbesondere während stark frequentierter Reisezeiten, "wenn die Warteschlangen am Flughafen länger sein können". Zusätzlich soll laut Ryanair mit der Umstellung die Anzahl der Passagiere reduziert werden, die ihre Flüge aufgrund von Verzögerungen an den Sicherheits- oder Passkontrollen am Flughafen verpassen.

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Für 80 Prozent ändert sich nichts

Für die übrigen 80 Prozent der Ryanair-Passagiere, die kein Gepäck aufzugeben haben und online einchecken, gibt es keine Änderungen, so Ryanair.