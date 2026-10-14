i Dramatisches Passagier-Minus in Wien: Auch die Airport-Chefs fordern mittlerweile eine Senkung der Ticketsteuer. Flughafen Wien Wizz Air weg, Ryanair kürzt Billigflieger-Rückzug: Wien verliert massiv Passagiere Am Flughafen Wien sind die Passagierzahlen kräftig gesunken. Einer der Hauptgründe ist der Rückzug von Billig-Airlines wegen hoher Standortkosten. Von Team Wirtschaft 14.10.2026, 07:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schlechte Nachrichten für den Flughafen Wien! Die Zahl der Passagiere ist im September 2026 weiter deutlich zurückgegangen. Konkret frequentierten im Vormonat laut aktueller Bilanz nur noch 2,9 Millionen Reisende den Airport in Schwechat, 7,5 Prozent weniger als 2025.

Hauptverantwortlich für den Rückgang ist laut Flughafen die anhaltende Krise im Nahen Osten. Zusätzlich stehen durch das ausgedünnte Angebot von Billigfluglinien immer weniger Flugverbindungen zur Verfügung.

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Tatsächlich hat sich mit 1. April der ungarische Billigflieger Wizz Air aus Kostengründen komplett aus Wien verabschiedet. Auch Ryanair kämpft – ebenso wie die heimische AUA – gegen die am Standort Wien seit Corona gewaltig gestiegenen Kosten.

Ärger über Untätigkeit der Regierung

In regelmäßigen Aussendungen werfen die Iren der Regierung Untätigkeit vor und haben als Reaktion mittlerweile ihre in der Bundeshauptstadt stationierte Flotte um 7 auf nur noch 12 Maschinen verkleinert. Laut Österreich-Chef Andreas Gruber ist eine weitere Reduktion möglich, allerdings werde man sich nicht komplett aus Wien zurückziehen.

Auf der anderen Seite halte man, so Gruber gegenüber "Heute", das Angebot aufrecht, bei Wegfall der Luftverkehrssteuer von 12 Euro je Ticket sowie einer deutlichen Gebührenreduktion, die Flotte in Wien um eine Milliarde Dollar aufzustocken – konkret auf knapp 30 Maschinen.

In Malta und Kosice sieht es ganz anders aus

Während die Passagierzahlen in Wien sinken, entwickeln sich die anderen Flughäfen der Flughafen-Wien-Gruppe deutlich besser. In Malta stieg das Passagieraufkommen im September um 12 Prozent auf rund 1,11 Millionen Reisende.

Noch kräftiger fiel das Wachstum am Flughafen Kosice in der Slowakei aus. Dort wurden mit rund 118.000 Passagieren um 32,2 Prozent mehr Fluggäste gezählt.

Insgesamt verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe im September rund 4,14 Millionen Passagiere, ein Minus von zwei Prozent.

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Deutlicher Rückgang auch seit Jahresbeginn

Von Jänner bis September 2026 wurden am Flughafen Wien rund 23,48 Millionen Passagiere gezählt. Das entspricht einem Rückgang von 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe sieht die Bilanz besser aus. Dank Zuwächsen in Malta und Kosice legten die Passagierzahlen um 0,7 Prozent auf rund 33,11 Millionen zu.