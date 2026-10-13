i Das 3-Cent-Sackerl wurde um 1 Cent rabattiert. Robert Harson Rabatt-Irrsinn Billa nutzt 25%-Markerl für Sackerl, Kunde spart 1 Cent Da staunte eine Kundin nicht schlecht: Weil sie keine anderen rabattfähigen mehr gekauft hatte, wurde ihr 1 Cent beim Gemüsesackerl erlassen. Von Newsdesk Heute 13.10.2026, 22:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das neue Rabattmarkerl-System bei Billa klang prinzipiell recht solide. Statt des nervigen Geklebes sind die roten bzw. gelben Pickerl jetzt aus Karton, können einfach ausgelöst und an der Kassa abgegeben werden, wo der Barcode auf der Rückseite eingescannt wird. Das System wendet den Rabatt dann automatisch auf die teuersten Produkte an.

So weit, so gut, doch gleichzeitig veränderte sich das Filialbild essenziell. An den Preistafeln von bis zu 3.000 Produkten wurde ein gelbes Schildchen mit "immer clever Preis" angebracht. Das Versprechen: Die Preise sollen gleich hoch sein wie bei den konkurrierenden Diskontern, überprüft werden soll das jede Woche aufs neue.

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Es gibt einen Haken

Auch das klang recht solide. Doch der Haken: Auf diese 3.000 Produkte können keine Rabattmarkerl mehr angewendet werden. Und die Zahlen von Billa zeigen: Bei sechs Millionen registrierten Einkäufen im Zeitraum 24. bis 29. September landeten 21,6 Millionen "immer clever Preis"-Artikel im Einkaufskorb, macht 3,6 Artikel pro Einkauf. Und auf Aktions-Artikel oder Clever-Produkte können sie ebenfalls nicht angewendet werden.

1 Cent Rabatt

Bei kleineren Einkäufen kann es so zu kuriosen Situationen kommen. Passiert ist das vergangene Woche einer "5 Minuten"-Leserin aus Niederösterreich. Mit zwei ihrer Rabattmarkerl sparte sie sich 90 Cent auf Blätterteig.

Abseits davon kaufte sie noch Salat, Zahnpasta, Kohlrabi, Brokkoli und Blumen. Anwendbar war der Rabatt aber nur mehr auf den kleinsten Posten auf der Rechnung: das kompostierbare Sackerl aus der Gemüseabteilung.

Dieser umweltfreundliche Knotenbeutel wird bei Billa mit 3 Cent taxiert. Dank des Rabattmarkerls sparte sich die Kundin also einen ganzen Cent. Auf eine Anfrage von "5 Minuten" hat Billa nicht reagiert.