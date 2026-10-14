i Marco gewann beim Hofer-Gewinnspiel einen Hyundai. Hofer Glücklicher Gewinner Hofer überrascht Kunde aus Burgenland mit neuem Auto Große Freude bei Marco aus dem Burgenland! Der Hofer-Kunde hat beim ÖFB-Gewinnspiel einen Hyundai Inster gewonnen und durfte nun sein Auto abholen. Von Newsdesk Heute 14.10.2026, 10:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Freude bei Hofer-Kunde Marco aus dem Burgenland! Der glückliche Gewinner darf sich über ein neues Auto freuen. Beim ÖFB Stars Gewinnspiel des Diskonters hat er einen Hyundai Inster gewonnen. Jetzt konnte er seinen Preis endlich entgegennehmen.

Das Gewinnspiel fand im Vorfeld des diesjährigen Fußballgroßevents statt und war Teil der Zusammenarbeit zwischen Hofer und dem Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB).

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Marco gewinnt Hyundai Inster

Mit dem Gewinnspiel wollte Hofer seinen Kunden rund um das Fußballereignis zusätzliche Freude bereiten. Neben kleineren Preisen gab es auch größere Gewinne – darunter einen Hyundai Inster.

Bildstrecke: Hyundai Inster – das Elektroauto unter 20.000 Euro i ?

Das Glück war schließlich auf der Seite von Marco aus dem Burgenland. Er sicherte sich den Autogewinn und durfte das Fahrzeug nun bei der offiziellen Gewinnübergabe übernehmen.

Hofer setzt auf Zusammenarbeit mit dem ÖFB

Hinter der Aktion steht die Partnerschaft des Diskonters mit dem österreichischen Fußballverband. Seit 2024 ist Hofer offizieller Frische-Partner des ÖFB. Im Rahmen dieser Kooperation veranstaltete das Unternehmen mehrere Aktionen für seine Kunden.

Das ÖFB Stars Gewinnspiel gehörte zu diesen Aktivitäten und bot den Teilnehmern die Möglichkeit, unterschiedliche Preise zu gewinnen. Der Hyundai Inster zählte dabei zu den besonders attraktiven Gewinnen.

Diskonter betreibt rund 540 Filialen

Hofer zählt zu den größten Lebensmittelhändlern Österreichs. Der Diskonter mit Unternehmenssitz in Sattledt in Oberösterreich betreibt österreichweit rund 540 Filialen und beschäftigt mehr als 12.000 Mitarbeiter.

Nach eigenen Angaben arbeitet das Unternehmen mit über 1.500 regionalen Partnern zusammen, die Lebensmittel und andere Produkte liefern. Rund 90 Prozent des Sortiments entfallen auf Eigenmarken.