Nvidia steigt bei Arztplattform Doctolib ein

Der Chipkonzern Nvidia, der mit seinen Produkten als zentraler Motor des KI-Booms gilt, investiert jetzt in den Gesundheitssektor.
Das Unternehmen steigt als Minderheitsaktionär beim französisch-deutschen Arzttermin-Dienst Doctolib ein.
Wie viele Anteile Nvidia genau übernimmt, blieb zunächst offen. Doctolib will mit der Partnerschaft seine auf künstlicher Intelligenz basierenden Lösungen in Europa weiterentwickeln.
Wie n-tv berichtet, verkündete Doctolib-Chef Stanislas Niox-Chateau den Deal am Abend in Paris: "Diese Investition wird es uns ermöglichen, schneller KI-Talente zu gewinnen und unsere Entwicklung voranzutreiben."
Doctolib ist vor allem für seine Online-Plattform bekannt, über die Patienten Termine bei Arztpraxen buchen können. Das Unternehmen erhofft sich durch den Nvidia-Einstieg Zugang zu KI-Experten des US-Konzerns und Unterstützung beim Training eigener Sprachmodelle.
Wichtig für Nutzer: Alle Gesundheitsdaten bleiben auf Servern innerhalb der Europäischen Union und in Großbritannien gespeichert. Das gelte auch für die KI-Modelle, betonte Doctolib.