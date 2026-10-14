i Doctolib ist ein europäisches eHealth-Technologieunternehmen aus Frankreich, das eine digitale Plattform für das Gesundheitswesen betreibt. REUTERS/Philippe Wojazer KI-Gigant im Gesundheitssektor Nvidia steigt bei Arztplattform Doctolib ein Der US-Chipriese Nvidia wird Minderheitseigner beim Arzttermin-Dienst Doctolib. Das soll die KI-Entwicklung in Europa beschleunigen. Von Newsdesk Heute 14.10.2026, 07:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Chipkonzern Nvidia, der mit seinen Produkten als zentraler Motor des KI-Booms gilt, investiert jetzt in den Gesundheitssektor.

Das Unternehmen steigt als Minderheitsaktionär beim französisch-deutschen Arzttermin-Dienst Doctolib ein.

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Wie viele Anteile Nvidia genau übernimmt, blieb zunächst offen. Doctolib will mit der Partnerschaft seine auf künstlicher Intelligenz basierenden Lösungen in Europa weiterentwickeln.

Wie n-tv berichtet, verkündete Doctolib-Chef Stanislas Niox-Chateau den Deal am Abend in Paris: "Diese Investition wird es uns ermöglichen, schneller KI-Talente zu gewinnen und unsere Entwicklung voranzutreiben."

Daten bleiben in Europa

Doctolib ist vor allem für seine Online-Plattform bekannt, über die Patienten Termine bei Arztpraxen buchen können. Das Unternehmen erhofft sich durch den Nvidia-Einstieg Zugang zu KI-Experten des US-Konzerns und Unterstützung beim Training eigener Sprachmodelle.

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Wichtig für Nutzer: Alle Gesundheitsdaten bleiben auf Servern innerhalb der Europäischen Union und in Großbritannien gespeichert. Das gelte auch für die KI-Modelle, betonte Doctolib.