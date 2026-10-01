i Der "IMMER CLEVER PREIS" ist erfolgreich gestartet. APA-Images / Weingartner-Foto (Archivbild) "IMMER CLEVER PREIS" BILLA überrascht mit Zahlen zu neuem Preis-Modell Der IMMER CLEVER PREIS kommt bei BILLA-Kunden gut an: In nur sechs Tagen wurden mehr als sechs Millionen Einkäufe und 21,6 Mio. Produkte verzeichnet. Von André Wilding 01.10.2026, 12:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der IMMER CLEVER PREIS stößt bei den Kunden auf großes Interesse: Seit dem Start am 24. September wurden bei BILLA und BILLA PLUS innerhalb von sechs Tagen mehr als sechs Millionen Einkäufe verzeichnet. Insgesamt landeten dabei rund 21,6 Millionen Produkte aus dem IMMER CLEVER PREIS Sortiment in den Einkaufswagen.

Von 24. bis einschließlich 29. September wurden bei BILLA und BILLA PLUS über 6. Millionen Einkäufe registriert. Seit dem Start wurden rund 21,5 Millionen Produkte zum IMMER CLEVER PREIS verkauft. Besonders gefragt waren Red Bull mit über 2 Millionen Stück, über eine Million Bier und Knopfsemmeln mit mehr als 700.000 Stück. Hinzu kamen über eine halbe Million Dosen Coca-Cola sowie über 80.000 Kilogramm Faschiertes.

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Dauerhaft günstig statt nur kurzfristig in Aktion

Mit dem IMMER CLEVER PREIS können Kund:innen bei BILLA und BILLA PLUS bis zu 3.000 Produkte dauerhaft auf dem Preisniveau führender Diskonter kaufen. Die Preise werden wöchentlich überprüft und bei Bedarf angepasst.

"Mehr als sechs Millionen Einkäufe in den ersten sechs Tagen zeigen, dass dauerhaft günstige und verlässliche Preise für die Menschen in Österreich einen hohen Stellenwert haben. Besonders freut uns, dass der IMMER CLEVER PREIS mit bereits rund 21,6 Millionen verkauften Produkten gut angenommen wurde. Das bestätigt unseren Weg: Wir bringen Diskontpreise direkt zu BILLA und verbinden sie mit der großen Auswahl, Qualität und Frische eines Vollsortimenters", sagt Erich Szuchy, Vorstandsvorsitzender von BILLA.

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BILLA kaufen, Diskont zahlen

Unter dem Motto "BILLA kaufen, Diskont zahlen" verbindet BILLA die Preisvorteile eines Diskonters mit den Stärken eines Supermarktes. Rund 40 Prozent der Artikel im IMMER CLEVER PREIS Sortiment sind Markenprodukte, rund 30 Prozent stammen von clever und weitere rund 30 Prozent von anderen BILLA Eigenmarken wie Ja! Natürlich oder BILLA Immer gut.