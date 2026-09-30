i Schon 7 von 10 Eltern sorgen für die finanzielle Zukunft ihrer Kinder vor. Foto: Marlene Fröhlich; DMB/Miriam Lindthaler Sorgenfreies Zukunftsnest Vorsorge für die Pläne von morgen Mit sorgenfreies.zukunftsnest bietet die Wiener Städtische eine flexible Vorsorge für Kinder, die mit dem Leben wächst. Von Irma Basagic 01.10.2026, 00:05 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das erste Lächeln, der erste Zahn, der erste Schultag: Eltern und Großeltern sammeln Meilensteine, lange bevor ein Kind selbst an Geld denkt. Doch die nächsten Schritte kommen bestimmt: Führerschein, Ausbildung, irgendwann die erste eigene Wohnung.

Wer früh mit der Vorsorge beginnt, verschafft dem Kind einen finanziellen Vorsprung. Dass viele Familien so denken, zeigt eine Umfrage der Wiener Städtischen in Österreich. Demnach machen sich 71 Prozent schon früh Gedanken über die finanzielle Zukunft ihrer Kinder und treffen entsprechende Vorsorgemaßnahmen.

Früh beginnen

Auch beim richtigen Zeitpunkt sind sich viele Eltern einig: 58 Prozent finden, dass man sich bereits während der Schwangerschaft oder rund um die Geburt mit dem Thema beschäftigen sollte.

"Dieses Ergebnis zeigt, dass das Bewusstsein, für den Nachwuchs vorzusorgen, kontinuierlich steigt. Die beste finanzielle Starthilfe für Kinder beginnt nicht mit deren ersten Gehalt, sondern viele Jahre davor. Wer früh vorsorgt, nutzt vor allem einen entscheidenden Faktor: Zeit. Dank des Zinseszinseffekts können schon vergleichsweise kleine, regelmäßige Beträge langfristig einen spürbaren Beitrag zum Vermögensaufbau leisten", sagt Sonja Brandtmayer, Generaldirektor-Stellvertreterin der Wiener Städtischen.

Heute vorsorgen, morgen frei entscheiden

Heute gut zu leben und zugleich Verantwortung für morgen zu übernehmen, wird für Eltern wichtiger denn je. "Eltern denken bei Vorsorge nicht in Produkten, sondern in Möglichkeiten. Sie wollen, dass ihr Kind später frei entscheiden kann, ob es studiert, ins Ausland geht oder die erste Wohnung kauft. Dafür genügen schon kleine Beträge, wenn man früh damit beginnt“, so Brandtmayer.

„Die beste Starthilfe für Kinder beginnt nicht mit deren ersten Gehalt, sondern viele Jahre davor. Wer früh vorsorgt, nutzt einen entscheidenen Faktor: Zeit!“ Sonja Brandtmayer Generaldirektor-Stellvertreterin Wiener Städtische

Das Zukunftsnest

Genau dafür hat die Wiener Städtische sorgenfreies.zukunftsnest entwickelt: eine Vorsorge für Kinder, Enkel- und Patenkinder, die schon ab der Geburt abgeschlossen werden kann und mit dem Leben wächst, bis hin zur eigenen Altersvorsorge des erwachsenen Kindes.

Sicherheit und Ertragschancen lassen sich verbinden, ein Versorgerschutz sorgt dafür, dass der Plan auch bei einem Schicksalsschlag Bestand hat.

JETZT INFORMIEREN: sorgenfreies.zukunftsnest

Die Wiener Städtische hat sorgenfreies.zukunftsnest als eine Vor­sorge für Kinder, Enkel- und Patenkinder entwickelt. Sie kann schon ab der Geburt abgeschlossen wer­den und wächst mit jedem Jahr. Foto: Wiener Städtische

sorgenfreies.zukunfsnest im Überblick – Für wen: Kinder, Enkel- und Patenkinder, Abschluss ab Geburt bis 15; Versicherungsnehmer und Versorger – Einstieg: ab 30 Euro monatlich – Veranlagung: klassische und fondsgebundene Lebensversicherung; Mix aus Deckunsgsstock und Fonds (auch ETFs), das Verhältnis ist individuell wählbar – Versorgerschutz: Stirbt der Versorger, bringt die Wiener Städtische die bis zum Ende des vereinbarten Zeitraums ausstehenden Prämien als einmalige Kapitalleistung ein

Zu diesen Versicherungsprodukten gibt es Basisinformationsblätter, die bei Ihrer/Ihrem Berater:in schriftlich und elektronisch erhältlich sind. Die jeweils aktuelle Fassung finden Sie auch auf unserer Website wienerstaedtische.at