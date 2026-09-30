i Lidl bündelt sein Sortiment für Hunde und Katzen unter der neuen Marke Max & Mila's World. Lidl Relaunch bei Diskonter Große Änderung: Lidl baut wichtiges Sortiment völlig um Neuer Name, neues Design und gleich drei Qualitätsstufen: Lidl baut ein beliebtes Angebot komplett um. Was sich ändert – und warum das so ist. Von Team Wirtschaft 30.09.2026, 14:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tierbesitzer müssen beim nächsten Einkauf genau hinschauen: Der Diskonter bündelt sein Angebot für Hunde und Katzen ab sofort unter der neuen Eigenmarke "Max & Mila's World". Laut Lidl-Aussendung wird damit das bisherige Tierbedarf-Sortiment erstmals in einer einheitlichen Markenwelt zusammengeführt.

Ziel der Umstellung sei es, die Produktauswahl für die Kunden zu vereinfachen, für mehr Transparenz zu sorgen und gleichzeitig das Vertrauen in die Marke zu stärken, so Lidl.

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Der Markt ist riesig: Rund die Hälfte der europäischen Haushalte besitzt ein Haustier, darunter 111 Millionen Katzen und 91 Millionen Hunde. Da Haustiere für viele Menschen einen festen Platz innerhalb der Familie einnehmen, seien auch die Ansprüche an eine bedarfsgerechte Ernährung der vierbeinigen Familienmitglieder entsprechend hoch.

Vorstand kündigt Neuerungen an

"Mit Max & Mila's World schaffen wir erstmals eine einheitliche Markenwelt für unser gesamtes Hunde- und Katzensortiment", erklärt Martin Alles, Chief Customer Officer bei Lidl Österreich. "Damit erleichtern wir unseren Kunden die Orientierung am Regal und machen die unterschiedlichen Qualitätsstufen innerhalb unseres Sortiments auf einen Blick verständlich."

Hinter der neuen Marke stehe laut Firmenangaben das Versprechen einer zu 100 Prozent vollständigen und gesunden Ernährung ohne künstliche Farbstoffe und Zucker. Um diesen Qualitätsanspruch abzusichern, würden sich alle Produkte strikt nach den Vorgaben des europäischen Branchenverbands FEDIAF richten.

Diese Richtlinien garantieren laut Lidl eine bedarfsgerechte Versorgung – von der Nährstoff-Balance über altersgerechte Rezepturen bis hin zur wissenschaftlich berechneten Energieversorgung.

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Drei Stufen von "Basic" bis "Gourmet"

Das Herzstück bildet eine neue, dreistufige Sortimentsstruktur – dank farblicher Kennzeichnung auf den Verpackungen und einem einheitlichen Design auf einen Blick erkennbar: Die Basic-Stufe bietet laut Lidl Produkte für den täglichen Bedarf mit ausgewogenen Inhaltsstoffen und tiergerechter Qualität.

Die Advanced Care-Linie richte sich an Tierhalter mit erweiterten Ansprüchen und zeichne sich, so der Diskonter, durch einen höheren Nährwert, getrocknetes Fleisch als Hauptzutat sowie auf unterschiedliche Lebensphasen und individuelle Bedürfnisse abgestimmte Rezepte aus. Die getreidefreien Gourmet-Produkte stünden "für einen besonders hohen Qualitätsanspruch mit Frischfleisch als Hauptzutat und sorgfältig ausgewählten Inhaltsstoffen".

Ergänzt wird das Sortiment durch Hygieneartikel und eine Range an Non-Food-Produkten, wie Zubehör und Spielzeug.