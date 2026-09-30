i Rechnungen müssen nicht mehr ausgedruckt werden. Montage: Sabine Hertel, iStock Neue Rechnungs-Regeln Das ändert sich jetzt in allen Geschäften in Österreich Ab 1. Oktober gelten beim Einkaufen in Österreich neue Regeln. Die Änderung betrifft Kunden und Geschäfte im ganzen Land. Von Newsdesk Heute 30.09.2026, 11:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer in Österreich einkaufen geht, kennt das Prozedere: Nach dem Bezahlen wird an der Kassa meist noch schnell ein kleiner Papierzettel ausgedruckt. Ab Donnerstag, 1. Oktober, gibt es hier eine wichtige Neuerung. Digitale Rechnungen können nun deutlich einfacher ausgegeben werden.

Die Belegerteilungspflicht bleibt zwar bestehen. Das bedeutet: Auch künftig muss bei einem Einkauf eine Rechnung ausgestellt werden – unabhängig davon, wie hoch der bezahlte Betrag ist. Neu ist aber, wie Kunden ihren Beleg bekommen können.

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Rechnung kommt aufs Handy

Statt automatisch einen Zettel auszudrucken, können Geschäfte den Beleg nun beispielsweise per E-Mail oder über eine App direkt an ihre Kunden übermitteln. Auch digitale Kundenkarten können dafür genutzt werden.

Eine weitere Möglichkeit: Die Rechnung kann direkt vor Ort mit dem Handy ausgelesen werden, etwa über einen QR-Code. Damit soll vor allem die tägliche Zettelwirtschaft an Österreichs Kassen reduziert werden.

Wichtig für alle Kunden: Wer weiterhin eine Rechnung auf Papier haben möchte, muss darauf nicht verzichten. Das Recht auf einen Papierbeleg bleibt bestehen.

Kontrollen werden verschärft

Mit der neuen Freiheit kommen gleichzeitig verstärkte Kontrollen. Das Amt für Betrugsbekämpfung will in den ersten Wochen nach der Umstellung genau überprüfen, ob digitale Belege tatsächlich korrekt ausgegeben werden.

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Besonders genau hinschauen wollen die Kontrolleure in Branchen, in denen viel mit Bargeld bezahlt wird. Hintergrund sind auch Ermittlungen rund um einen groß angelegten Registrierkassenbetrug, der Anfang des Jahres aufgeflogen war. In diesem Zusammenhang gibt es mittlerweile mehr als 100 Beschuldigte.

„Der digitale Beleg ist eine zeitgemäße Form der Rechnungsmitnahme, die gleichzeitig zu weniger Papierrechnungen führen wird.“ Markus Marterbauer Finanzminister

Finanzminister Markus Marterbauer sieht den digitalen Beleg als zeitgemäße Alternative zur klassischen Papierrechnung. Gleichzeitig kündigt das Finanzministerium weiterhin eine harte Linie gegen Steuerbetrug an.

1.500 Kilometer Rechnungen pro Tag

Welche Dimension die Zettelwirtschaft mittlerweile erreicht hat, zeigen Zahlen des Finanzministeriums. Demnach werden in Österreich jeden Tag geschätzt rund 1.500 Kilometer Rechnungen ausgedruckt.

Die einfachere digitale Rechnung soll deshalb nicht nur Unternehmen Arbeit ersparen, sondern auch den Papierverbrauch reduzieren.