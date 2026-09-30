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Die Wolters-Brauerei in Braunschweig steht vor dem Aus.
Die Wolters-Brauerei in Braunschweig steht vor dem Aus.
IMAGO/Darius Simka
Brauerei-Sterben geht weiter

Fast 400 Jahre Tradition: Brauerei macht dicht

Die Wolters-Brauerei in Braunschweig schließt nach fast 400 Jahren. 90 Mitarbeiter verlieren ihren Job – doch die Marke könnte überleben.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
30.09.2026, 08:43
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Eine der ältesten Brauereien Deutschlands steht vor dem Aus.

Die Wolters-Brauerei in Braunschweig schließt zum Jahresende endgültig ihre Pforten. Die rund 90 Beschäftigten wurden am Montag über die Schließung informiert.

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Die 1627 gegründete Traditionsbrauerei hatte im Sommer Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Als Grund wurden Absatzrückgänge auf dem deutschen Biermarkt genannt. Ein Investorenprozess für den Produktionsstandort blieb jedoch ohne Erfolg.

"Mit der Schließung des Produktionsstandorts in Braunschweig geht eine Ära zu Ende", sagte Geschäftsführer Nils Handke, wie es bei n-tv heißt. Der deutsche Biermarkt sei im vergangenen Jahr so stark geschrumpft wie noch nie seit der Wiedervereinigung.

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Marke könnte überleben

Das Aus der Brauerei bedeutet aber nicht unbedingt auch das Ende für das dort gebraute Bier. "Bemühungen, die Marke Wolters zu erhalten, laufen weiter", heißt es von der Insolvenzkanzlei. Derzeit würden konstruktive Gespräche mit verschiedenen Interessenten geführt.

Hohe Kosten, neues Pfand – nun drohen Brauerei-Pleiten

Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) nannte das Aus "extrem schmerzhaft".

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Besonders bitter sei laut einer Grünen-Politikerin, dass es zwar Investoren für die Marke gab, aber niemand den Standort übernehmen wollte – die Anlagen seien veraltet und hätten dringend modernisiert werden müssen.

    Nächster Standort in der Krise

    Die Wolters-Brauerei ist nicht allein mit diesem Schicksal. In den vergangenen Monaten wurden mehrere Brauereistandorte in Deutschland geschlossen.

    Zum Jahresbeginn traf es bereits den Braunschweiger Standort der Oettinger-Brauerei, auch in Herford musste eine Produktionsstätte dichtmachen.

    red,30.09.2026, 08:43
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