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Die Mangos wurden als offene Ware verkauft
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Sofort vernichten!

Lebensmittelwarnung vor Mangos aus Ägypten

Die AGES warnt im Auftrag des Gesundheitsministeriums vor möglichen gesundheitsschädlichen Mangos im österreichischen Handel.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
30.09.2026, 15:03
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Die AGES warnt im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK) vor Mangos des Inverkehrbringers Green Global Handels FlexCo.

Grund dafür sind Pflanzenschutzmittelrückstände, die über den festgelegten Höchstgehalten liegen. Das Produkt wurde als gesundheitsschädlich beurteilt.

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  • Produkt: Mangos / Ägypten
  • Inverkehrbringer: Green Global Handels FlexCo
  • Chargen-Nummer: offene Ware

Diese Warnung besagt nicht, dass die Gesundheitsschädlichkeit der Ware vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.

Die AGES ersucht Verbraucher:innen, vorhandene betroffene Produkt keinesfalls zu verzehren, sondern umgehend zu entsorgen bzw. beim Inverkehrbringer zu reklamieren.

red,Akt. 30.09.2026, 15:09, 30.09.2026, 15:03
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