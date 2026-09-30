i Die Mangos wurden als offene Ware verkauft iStock Sofort vernichten! Lebensmittelwarnung vor Mangos aus Ägypten Die AGES warnt im Auftrag des Gesundheitsministeriums vor möglichen gesundheitsschädlichen Mangos im österreichischen Handel. Von Newsdesk Heute 30.09.2026, 15:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die AGES warnt im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK) vor Mangos des Inverkehrbringers Green Global Handels FlexCo.

Grund dafür sind Pflanzenschutzmittelrückstände, die über den festgelegten Höchstgehalten liegen. Das Produkt wurde als gesundheitsschädlich beurteilt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Produkt: Mangos / Ägypten

Inverkehrbringer: Green Global Handels FlexCo

Chargen-Nummer: offene Ware

Diese Warnung besagt nicht, dass die Gesundheitsschädlichkeit der Ware vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.

Die AGES ersucht Verbraucher:innen, vorhandene betroffene Produkt keinesfalls zu verzehren, sondern umgehend zu entsorgen bzw. beim Inverkehrbringer zu reklamieren.