Obst bis Chips – Supermarkt vergünstigt 3.000 Produkte

Werbegag oder nachhaltige Veränderung? Die Supermarktketten Billa und Billa plus reduzieren ab dem 24. September die Preise von rund 3.000 Produkten mit dem "Immer clever Preis". Einige kritisieren, das sei eine PR-Aktion. "Das ist keine kurzfristige Aktion, diese Preise gelten dauerhaft", hält Billa-Pressesprecher Julian Steiner entgegen. "Wir hören damit nicht nach dem Wochenende wieder auf"!
"Von Obst und Gemüse über Fleisch bis hin zu beliebten Markenprodukten wie Kelly's Chips und Redbull ist für jeden etwas dabei", erklärt Julian Steiner im Gespräch mit "Heute". Wichtig war dabei vor allem eines: verlässlich günstige Preise für den täglichen Einkauf. "Dieses Feedback haben wir von den Kundinnen und Kunden bekommen".
Laut Pressesprecher habe man intern im Konzern gespart, damit sich diese neuen Preise ausgehen – immerhin geht es um Millionen. Man habe erstens den Vorstand des Konzerns verkleinert. Statt fünf dirigieren jetzt drei Personen das Unternehmen. Und man habe "interne Prozesse optimiert."
Ein Beispiel: "Meetings wurden digitalisiert - das hört sich an, wie eine kleine Summe aber insgesamt kommt einiges zusammen". Alle Einsparungen würde man dann sofort in günstigere Preise stecken.