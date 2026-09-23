i Für die nächste Lotto-Runde kommen 2.058.717,23 Euro zusätzlich zum ersten Gewinnrang in den Jackpot. Österreichische Lotterien Zwei Spieler jubeln trotzdem Diese Lotto-Zahlen bringen den nächsten Jackpot Die Kugeln sind gefallen, doch der große Treffer blieb aus. Jetzt geht es bei Lotto um einen Dreifach-Jackpot, zwei Großgewinne gab es trotzdem. Von Newsdesk Heute 23.09.2026, 19:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Lotto-Kugeln sind am Mittwochabend gefallen. Die Gewinnzahlen bei "6 aus 45" lauten 2, 14, 15, 17, 28 und 37, die Zusatzzahl ist die 42. Den ganz großen Treffer landete diesmal aber niemand: Es gab keinen Sechser.

Damit wird aus dem bisherigen Doppel-Jackpot ein Dreifach-Jackpot. Für die nächste Lotto-Runde kommen 2.058.717,23 Euro zusätzlich zum ersten Gewinnrang in den Jackpot. Wer dann alle sechs Zahlen richtig tippt, kann sich somit auf einen Millionenbetrag freuen.

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Auch beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es Gewinner. Zwei Tipps trafen fünf der sechs Hauptzahlen plus die Zusatzzahl 42. Jeder dieser beiden Gewinne ist 49.694,70 Euro wert.

76 weitere Spielteilnehmer schafften einen Fünfer ohne Zusatzzahl. Sie dürfen sich jeweils über 1.282,60 Euro freuen. Beim Vierer mit Zusatzzahl gab es 170 Gewinne zu je 168,60 Euro. 3.339 Vierer brachten jeweils 56 Euro.

Noch häufiger wurde beim Dreier abgeräumt. Für 4.240 Dreier mit Zusatzzahl gibt es jeweils 16,60 Euro, während 53.707 Tipps mit drei Richtigen jeweils 6,10 Euro gewinnen. Für die Zusatzzahl allein gibt es 152.938-mal je 1,50 Euro.

LottoPlus bringt zwei weitere Chancen

Auch bei LottoPlus wurde am Mittwoch zweimal gezogen. In der ersten Ziehung lauteten die Gewinnzahlen 11, 16, 27, 39, 41 und 44. Hier gab es einen LottoPlus-Sechser. Der Hauptgewinn beträgt 115.710,50 Euro.

60 Tipps schafften fünf Richtige und erhalten jeweils 761,20 Euro. Weitere 2.081 Gewinne entfallen auf den Vierer-Rang, der jeweils 21 Euro bringt. Für 33.376 Dreier gibt es jeweils 2 Euro.

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Bei der zweiten LottoPlus-Ziehung wurden 12, 14, 16, 18, 23 und 43 gezogen. Hier hatte niemand alle sechs Zahlen richtig. Deshalb wurde die Gewinnsumme des Sechser-Rangs auf den nächstniedrigeren Gewinnrang verteilt. 37 Fünfer gewinnen dadurch jeweils 4.361,70 Euro.

Joker bringt fast 190.000 Euro

Auch beim Joker gab es einen Volltreffer. Die Joker-Zahl lautet 216529. Ein Tipp hatte die komplette Zahlenfolge richtig und gewinnt damit 189.669,50 Euro.

Darüber hinaus gibt es fünf Gewinne zu je 12.000 Euro, 88-mal werden jeweils 1.200 Euro ausgeschüttet. Weitere 879 Tipps bringen jeweils 120 Euro. 7.927 Joker-Gewinne sind jeweils 12 Euro wert, 79.501-mal gibt es jeweils 2,50 Euro.

Die Bilder des Tages i ?

Die nächste Lotto-Runde steht damit ganz im Zeichen des neuen Dreifach-Jackpots. Der Hauptgewinn wurde am Mittwoch nicht geknackt und wächst weiter.

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