i Bei der Bonus-Ziehung am Freitag gab es keinen Sechser – in der nächsten Ziehung wartet daher ein Doppeljackpot. imago images/CHROMORANGE (Symbolbild) Lotto-Bonus-Ziehung Kein Sechser – jetzt warten 1,3 Millionen Euro Bei der Lotto-Bonus-Ziehung am Freitag blieb der Sechser aus. Am Sonntag warten damit 1,3 Millionen Euro im Jackpot. Von Newsdesk Heute 19.09.2026, 09:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der Bonus-Ziehung am Freitag blieb der große Lotto-Treffer aus. Niemand knackte den Sechser – damit liegen bei der nächsten Ziehung am Sonntag garantiert 1,3 Millionen Euro im Jackpot. Auch beim Joker wartet ein Doppeljackpot.

Die gezogenen Lotto-Zahlen 5, 6, 12, 35, 38 und 39* fanden sich auf keinem abgegebenen Tipp vollständig wieder. Nach den großen Gewinnen der vergangenen Wochen gab es damit diesmal keinen Treffer im ersten Rang.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auch kein Fünfer mit Zusatzzahl

Nicht nur der Sechser blieb am Freitag aus. Auch die Kombination aus fünf Richtigen und der Zusatzzahl 8 hatte niemand auf seinem Spielschein.

Dadurch wächst auch dieser Gewinntopf weiter. Am Sonntag warten beim Fünfer mit Zusatzzahl rund 140.000 Euro.

Vergeben wurde hingegen der 30.000-Euro-Bonus der Bonus-Ziehung. Die Quittungsnummer 712 782 3264 gehört zu einem Tipp, der über win2day abgegeben wurde.

Kein Sechser bei LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es in beiden Ziehungen keinen Treffer im ersten Rang. Die jeweiligen Gewinnsummen wurden deshalb auf die Fünfer verteilt.

Bei der ersten Ziehung dürfen sich 24 Gewinner über jeweils rund 5.000 Euro freuen. In der zweiten Runde gab es 37 Fünfer, die jeweils mehr als 3.200 Euro erhalten.

Die gezogenen LottoPlus-Zahlen: 1. Ziehung: 4, 17, 26, 33, 37, 38*

2. Ziehung: 1, 6, 9, 26, 28, 33*

Am Sonntag warten bei LottoPlus pro Ziehung 90.000 Euro im ersten Rang.

Die Bilder des Tages i ?

Doppeljackpot beim Joker

Noch größer wird der Gewinntopf beim Joker. Kein Spieler hatte ein "Ja" zu den gezogenen Jokerzahlen 8, 1, 8, 6, 7, 2* auf seinem Spielschein.

Damit wurde aus dem bisherigen Jackpot ein Doppeljackpot. Bei der nächsten Runde geht es im ersten Rang voraussichtlich um rund 450.000 Euro.

*Alle Angaben ohne Gewähr.