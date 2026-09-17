i Der Lotto-Spieler ist um 1,2 Millionen reicher. (Symbolbild) istock 1,2 Millionen Euro reicher Sechser geknackt! Lotto-Spieler aus Steiermark jubelt Ein Lotto-Tipp aus der Steiermark brachte am Mittwoch den großen Treffer. Mit den sechs richtigen Zahlen knackte ein Glückspilz den Sechser. Von Newsdesk Heute 17.09.2026, 09:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Lotto-Tipp aus der Steiermark hat am Mittwochabend den Volltreffer gebracht. Mit den Zahlen 1, 6, 7, 13, 33 und 38 wurden die "sechs Richtigen" getippt. Der Gewinn gelang im vorletzten von insgesamt zwölf Tipps auf einem Normalschein. Somit ist der Steirer oder die Steirerin um 1,2 Millionen Euro reicher.

Drei weitere Spielteilnehmer verpassten den Sechser nur knapp. Je ein Fünfer mit Zusatzzahl wurde in Niederösterreich, Wien sowie über win2day gespielt. Dafür gibt es jeweils mehr als 28.000 Euro.

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Am Freitag geht es um 1,2 Millionen

Bei der nächsten Lotto Bonus-Ziehung am Freitag startet der Sechser wieder mit 1,2 Millionen Euro. Zusätzlich werden unter allen teilnehmenden Tipps 30.000 Euro extra verlost. Die Ziehung findet um 18.40 Uhr unter notarieller Aufsicht im Ziehungssaal der Österreichischen Lotterien statt.

Kein Sechser bei LottoPlus

Auch bei LottoPlus blieb der Hauptgewinn in beiden Ziehungen aus. Die jeweilige Sechser-Gewinnsumme wurde deshalb auf die Fünfer verteilt. In der ersten Ziehung bekommen 34 Gewinner jeweils 4.276 Euro, in der zweiten gehen je 3.231 Euro an 45 Fünfer. Am Freitag warten pro LottoPlus-Ziehung wieder 70.000 Euro.

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Joker-Jackpot wartet

Beim Joker wurde bis zum Annahmeschluss kein Tipp mit der richtigen Kombination abgegeben. Bei der nächsten Ziehung liegen damit 300.000 Euro im Jackpot.