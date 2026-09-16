StartseiteNachrichtenWirtschaft
Ging schief: Donald Trump hatte extra seinen Vertrauten Kevin Warsh an die Spitze der Fed gesetzt, um eine Zinssenkung durchzudrücken.
Ging schief: Donald Trump hatte extra seinen Vertrauten Kevin Warsh an die Spitze der Fed gesetzt, um eine Zinssenkung durchzudrücken.
REUTERS
Trump verliert Machtprobe

US-Notenbank erhöht Leitzins erstmals seit 2023

Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins erstmals seit dem Jahr 2023 angehoben. US-Präsident Donald Trump hatte noch kurz davor eine Senkung gefordert.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
16.09.2026, 20:41
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Konkret hob die Federal Reserve (Fed) nach zweitägigen Beratungen den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent an. Das ist die erste Zinserhöhung seit 2023 und ein deutlicher Rückschlag für US-Präsident Donald Trump, der sich für eine Zinssenkung starkgemacht hatte.

Trump hatte extra seinen Vertrauten Kevin Warsh an die Spitze der Fed gesetzt, um eine Zinssenkung durchzudrücken. Bis zuletzt lag der Leitzins bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Doch am Mittwoch verkündete Warsh die Erhöhung um 0,25 Prozent auf 3,75 bis 4 Prozent.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Nahost-Krieg lässt US-Wirtschaft nicht kalt

Der Iran-Krieg, den Trump vor rund einem halben Jahr mit ausgelöst hat, treibt die Energiepreise in die Höhe. Das führt in den USA zu einer starken Inflation. Im August lag die Teuerungsrate bei 3,4 Prozent – klar über dem Fed-Ziel von 2,0 Prozent. Der Arbeitsmarkt zeigte sich im selben Zeitraum aber überraschend stabil: Die Arbeitslosenquote lag bei 4,1 Prozent.

Die EZB wartet ab – Leitzinsen bleiben unverändert

Noch vor der Zinssitzung erhöhte Trump den Druck auf die Fed: "Senkt den Zins, oder ich werde aufhören, mit Ländern zu handeln, mit denen wir ein Defizit haben", schrieb er auf seinem Onlinedienst Truth Social, nachdem die Arbeitsmarktdaten Anfang September veröffentlicht wurden.

Wirtschaftsberater versucht zu beruhigen

Ob Trump seine Drohungen wirklich wahr machen könnte, ist offen. Sein Wirtschaftsberater Kevin Hassett versuchte bereits am Dienstag zu beruhigen. Eine Zinserhöhung wäre zwar wünschenswert, meinte er. Das Weiße Haus werde aber "respektieren", wenn die Fed anders entscheidet, so Hassett noch vor dem offiziellen Beschluss.

"To Do" – Notizblock von Minister enthüllt Geheim-Plan

Die Unabhängigkeit der US-Notenbank von der Politik ist ein Grundpfeiler ihrer Arbeit. Seit seinem erneuten Amtsantritt im Jänner 2025 stellt Trump diese Unabhängigkeit aber immer wieder infrage.

red,16.09.2026, 20:41
Mehr zum Thema
Federal ReserveDonald TrumpInflationZinsen

Weiterlesen

Weitere Storys
USANotenbank
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote