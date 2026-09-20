i Die Zahlen vom Sonntag stehen fest. Beim Lotto gibt es einen Doppeljackpot, dafür wurden bei LottoPlus und Joker Gewinne erzielt. Screenshot ORF Je 241.548 Euro Kein Sechser, aber zwei Joker räumen mächtig ab Die Lotto-Ziehung vom Sonntag ist entschieden. Ein Doppeljackpot wartet auf die nächste Runde, während mehrere Gewinner abräumen. Von Newsdesk Heute 20.09.2026, 20:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 20. September 2026, sind die Gewinnzahlen gefallen. Die Zahlen bei Lotto 6 aus 45 lauten 03, 04, 15, 31, 32 und 41. Die Zusatzzahl ist die 10. Den Sechser hat dieses Mal niemand getroffen. Deshalb wartet bei der nächsten Ziehung ein Doppeljackpot von 1.242.576,55 Euro. Dieser Betrag kommt zusätzlich zum Gewinnbetrag des ersten Ranges der kommenden Runde hinzu.

Zwei Spielteilnehmer erzielten einen Fünfer mit Zusatzzahl. Sie erhalten jeweils 75.660,30 Euro. 66 weitere Gewinner treffen fünf Zahlen und bekommen jeweils 1.200,70 Euro. Beim Vierer mit Zusatzzahl gab es 138 Gewinner. Für sie sind jeweils 168,90 Euro vorgesehen. Insgesamt 2.453 Personen erreichten einen Vierer und gewinnen jeweils 62 Euro. Noch mehr Gewinner gibt es bei den niedrigeren Rängen.

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3.748 Dreier mit Zusatzzahl bringen jeweils 15,30 Euro. Einen normalen Dreier haben 42.036 Personen erzielt, sie erhalten jeweils 6,30 Euro. Die Zusatzzahl allein bringt dieses Mal 1,50 Euro. Davon sind 144.914 Gewinne angefallen.

LottoPlus mit zwei Ziehungen

Auch bei LottoPlus wurden am Sonntag zwei Ziehungen durchgeführt. Bei der ersten Ziehung wurden 04, 10, 15, 25, 26 und 43 gezogen.

Einen LottoPlus-Sechser gab es nicht. Die Gewinnsumme wurde deshalb auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang verteilt. 47 Fünfer erhalten jeweils 2.852,10 Euro. Dazu kommen 1.761 Vierer mit jeweils 20,60 Euro und 29.897 Dreier mit jeweils 2 Euro.

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Bei der zweiten LottoPlus-Ziehung lauteten die Gewinnzahlen 03, 04, 14, 32, 39 und 43.

Auch hier gab es keinen Sechser. 46 Fünfer gewinnen jeweils 2.914,10 Euro. Bei den Vierern gab es 1.740 Gewinner, die jeweils 20,80 Euro erhalten. 28.735 Dreier bringen jeweils 2 Euro.

Joker bringt bis zu 241.548 Euro

Beim Joker wurde die Zahlenfolge 197040 gezogen. Zwei Joker-Spieler haben die richtige Kombination und gewinnen jeweils 241.548 Euro. Weitere fünf Gewinne entfallen auf die nächstniedrigere Gewinnstufe von jeweils 12.000 Euro.

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Daneben gibt es 72 Gewinne zu jeweils 1.200 Euro, 677 Gewinne zu jeweils 120 Euro, 6.474 Gewinne zu jeweils 12 Euro und 66.581 Gewinne zu jeweils 2,50 Euro.

Die nächste Lotto-Ziehung steht damit ganz im Zeichen des Doppeljackpots. 1.242.576,55 Euro warten zusätzlich zum Gewinnbetrag des ersten Ranges auf die nächste Ziehung.