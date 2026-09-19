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Alfred Dorfer stand mit Günther
Alfred Dorfer stand mit Günther "Gunkl" Paal bereits gemeinsam auf der Bühne.
APA-Images / First Look / Ali Schafler (Archivbild)
"Die Fassungslosigkeit bleibt"

Alfred Dorfer stellte Gunkl in SMS eine einzige Frage

Alfred Dorfer reagiert bestürzt auf die Vorwürfe gegen seinen früheren Kollegen Günther Paal. Eine SMS an "Gunkl" brachte für ihn Gewissheit.
André Wilding
Von André Wilding
19.09.2026, 20:00
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Mehr als zwei Jahrzehnte standen Alfred Dorfer und Günther "Gunkl" Paal gemeinsam auf der Bühne. Nach Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe gegen seinen früheren Kollegen griff Dorfer deshalb selbst zum Handy und schrieb Paal eine Nachricht.

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Am Mittwochmorgen fragte er ihn laut "Falter" per SMS, ob die bekannt gewordenen Anschuldigungen tatsächlich stimmen würden. Paal antwortete laut Dorfer bereits kurze Zeit später.

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"Er hat bald zurückgeschrieben, dass es stimmt. Damit waren die Spekulationen aus dem Weg geräumt. Die Fassungslosigkeit bleibt", schildert Dorfer im "Falter".

"Außerhalb der Vorstellungskraft"

Paal war von 1993 bis 2014 Mitglied von Dorfers Auftrittsband und mehr als 20 Jahre mit ihm auf Tour. Auch in der ORF-Sendung "Donnerstalk" trat er als "Experte für eh alles" auf.

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Nach der gemeinsamen Zeit sei der Kontakt zwischen den beiden abgebrochen. Trotz der jahrelangen Zusammenarbeit hätten sie nur wenig über persönliche Probleme miteinander gesprochen, heißt es in dem Bericht.

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"Wir sind nicht in die seelischen Tiefen und Untiefen des anderen vorgedrungen", erklärt Dorfer im "Falter". Das nun bekannt gewordene Verhalten habe für Dorfer "außerhalb meiner Vorstellungskraft" gelegen.

Dorfer richtet Blick auf das Kind

Dem Kabarettisten ist gleichzeitig wichtig, dass sich die öffentliche Aufmerksamkeit nicht nur auf Paal konzentriert.

Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe

Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555

Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247

Rat auf Draht: 147

Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20

Polizei-Notruf: 133

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"Es sollte vor allem um das Opfer, das Kind gehen", sagt er im "Falter". Dorfer bezog deshalb auch auf Instagram Stellung.

Damit wollte er sich bewusst zu der Causa äußern - "auch in der Hoffnung, dass das Thema nicht nach einer Woche wieder vom Tisch ist".

"Das ist ein massiver Eingriff in die Seele des Kindes"

Für Dorfer sind nach Paals Antwort auf seine SMS die Spekulationen über die Vorwürfe ausgeräumt. Die "Fassungslosigkeit" über die Causa bleibe jedoch.

wil,19.09.2026, 20:00
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