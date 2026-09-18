i ? Günther Paal gesteht: "Phase in Leben, da hatte ich Lust auf solche Videos" Günther Paal, bekannt als "Gunkl", spricht in einem Facebook-Video über den Missbrauch eines vierjährigen Mädchens. Gegen ihn wurde Anklage erhoben. Von André Wilding 18.09.2026, 06:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach seiner Selbstanzeige im Mai hat sich der österreichische Künstler und Kabarettist Günther Paal, bekannt als "Gunkl", nun selbst öffentlich zu den schweren Vorwürfen geäußert. In einem auf Facebook veröffentlichten Video spricht der 64-Jährige über sein Verhalten.

"Ich habe Schande auf mich gebracht", sagt Paal in dem Clip. Weiter erklärt er: "Ich bedaure zutiefst, was ich gemacht hab, ich hätte es nicht tun sollen." Gegen den Künstler wurde nun wegen des Missbrauchs eines vierjährigen Mädchens Anklage erhoben.

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Polizei stellte Dateien sicher

Im Video bezeichnet Paal sein Verhalten als "schrecklich" und erklärt, es tue ihm "unendlich leid". Zudem spricht er über Dateien, die bei ihm gefunden wurden. Er habe "einiges Videomaterial auf Rechnern gehabt", auch das "tut mir so leid".

Es habe eine Phase in seinem Leben gegeben, "da hatte ich Lust auf solche Videos". Bei einer Hausdurchsuchung wurden laut den vorliegenden Angaben 19 Videos und 960 belastende Bilder sichergestellt.

Vorwurf der schweren Erpressung

Seine Selbstanzeige erstattete Paal, nachdem er nach den Vorwürfen von der Mutter und der Großmutter des Mädchens erpresst worden sein soll. Die beiden sollen von dem Missbrauch gewusst, diesen jedoch nicht angezeigt und stattdessen Geld verlangt haben.

Du oder jemand, den du kennst, benötigt Hilfe in Bezug auf psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt?

Hier findest du sie:

Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555

Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247

Rat auf Draht: 147

Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20

Gewaltschutzzentren: +43 1 585 32 88

Weisser Ring: 0800 112 112

TelefonSeelsorge – Notruf 142 (täglich 0-24 Uhr)

Auch gegen die beiden Frauen wurde Anklage erhoben. Im Raum steht der Vorwurf der schweren Erpressung. Insgesamt sollen sie dem Kabarettisten nach und nach bis zu 189.000 Euro abgenommen haben. Die beiden befinden sich in Untersuchungshaft.

Die Bilder des Tages i ?

Günther Paal befindet sich auf freiem Fuß. Im Fall eines Schuldspruchs drohen dem 64-Jährigen bis zu fünf Jahre Haft. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.