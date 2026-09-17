i "Schande": "Gunkl" Günther Paal veröffentlichte einen Videoclip. Facebook / Screenshot "Tut mir so leid" Mädchen (4) missbraucht! "Gunkl" gesteht jetzt alles Ein Schauspieler und Künstler hatte im Mai wegen Kindesmissbrauchs Selbstanzeige erstattet. Nun ging Günther Paal an die Öffentlichkeit. Von Newsdesk Heute 17.09.2026, 07:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Ich habe Schande auf mich gebracht", so der 64-Jährige in einem Clip, den er auf Facebook stellte. Im Video heißt es vom Kabarettisten weiter: "Ich bedaure zutiefst, was ich gemacht hab, ich hätte es nicht tun sollen."

"Einiges Videomaterial auf Rechner"

Damit sprach er an, wofür am Mittwoch Anklage gegen ihn erhoben wurde – den Missbrauch eines vierjährigen Mädchens. Es tue ihm "unendlich leid" und sei "schrecklich". Außerdem habe er "einiges Videomaterial auf Rechnern gehabt", auch das "tut mir so leid".

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Es habe eine Phase in seinem Leben gegeben, "da hatte ich Lust auf solche Videos". Diese (19 Videos und 960 belastende Bilder) wurden von der Polizei bei einer Hausdurchsuchung bei Günter Paal sichergestellt.

Missbrauchsvorwürfe gegen Günter "Gunkl" Paal i ?

Die Selbstanzeige erstattete "Gunkl", weil er von der Mutter und der Großmutter des jungen Opfers erpresst worden sein soll. Die hatten damals alles mitbekommen, aber nichts angezeigt, sondern Geld gefordert.

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Hier findest du sie:

Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555

Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247

Rat auf Draht: 147

Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20

Gewaltschutzzentren: +43 1 585 32 88

Weisser Ring: 0800 112 112

TelefonSeelsorge – Notruf 142 (täglich 0-24 Uhr)

189.000 Euro

In der Anklage gegen die beiden wegen schwerer Erpressung steht eine Gesamtsumme von 189.000 Euro, die sie dem Kabarettisten nach und nach abgeknöpft haben könnten. Sie sitzen in U-Haft.

Die Bilder des Tages i ?

"Gunkl" ist indes auf freiem Fuß. Es drohen dem 64-Jährigen bei einem Schuldspruch fünf Jahre Haft. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.