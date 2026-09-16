i Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. istock (Symbolbild) Selbstanzeige nach Erpressung Schock-Geständnis! TV-Star soll Kind missbraucht haben Gegen einen bekannten österreichischen TV-Star laufen Ermittlungen wegen schwerer Vorwürfe. Der Beschuldigte erstattete selbst Anzeige gegen sich. Von André Wilding 16.09.2026, 08:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein bekannter österreichischer TV-Star steht im Zentrum heikler Ermittlungen der Wiener Staatsanwaltschaft – das berichtet die "Kronen Zeitung". Gegen den Mann wird wegen zweier Verdachtsfälle ermittelt. Dabei geht es um den mutmaßlichen Missbrauch eines Kindes sowie um den Besitz von Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger.

Die Vorwürfe sollen teilweise mehr als 13 Jahre zurückreichen. Im Mittelpunkt steht unter anderem die kleine Tochter einer damaligen Lebensgefährtin des Beschuldigten. Sie soll von dem Mann missbraucht worden sein, berichtet die Tageszeitung.

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Für den TV-Star gilt die Unschuldsvermutung.

Ex soll Geld verlangt haben

Nach dem Ende der Beziehung soll die damalige Lebensgefährtin den mutmaßlichen Missbrauch nicht angezeigt haben. Stattdessen steht sie selbst gemeinsam mit einer weiteren Frau unter Verdacht.

Die beiden sollen von dem TV-Star mehrere Zehntausend Euro für ihr Stillschweigen verlangt und erhalten haben. Schließlich wandte sich der Beschuldigte selbst an die Behörden, heißt es in dem Bericht.

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Sein Anwalt Florian Höllwarth erklärt gegenüber der "Krone": "Gegen ihn wird seit Mai 2026 ein Ermittlungsverfahren geführt, wobei die Vorwürfe teils über 13 Jahre zurückliegen. Mein Mandant hat eine umfassende Selbstanzeige erstattet, auf deren Inhalt derzeit nicht Bezug genommen werden kann."

Gleichzeitig wurde laut Höllwarth gegen zwei Frauen "gleichzeitig mit der Selbstanzeige eine Anzeige wegen Verdachts der schweren Erpressung getätigt".

Ermittler finden verdächtiges Material

Im Zuge einer Hausdurchsuchung sollen laut "Krone" Ermittler beim TV-Star zudem Missbrauchsdarstellungen Unmündiger gefunden haben.

Die Wiener Staatsanwaltschaft bestätigt das laufende Verfahren. "Wir ermitteln in zwei Verdachtsfällen. Die Strafandrohung reicht von sechs Monaten bis zu fünf Jahren Haft", so Sprecherin Judith Ziska zur "Krone".

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Die beiden Frauen wurden im Zusammenhang mit dem Verdacht der schweren Erpressung festgenommen. Der TV-Star befindet sich hingegen auf freiem Fuß. Nach den vorliegenden Informationen sieht die Justiz bei ihm keine Flucht- oder Verdunkelungsgefahr.

Ob es tatsächlich zu einer Anklage gegen den TV-Star kommt, ist derzeit noch offen. Die Ermittlungen laufen, für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.