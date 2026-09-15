i ? Gerüchteküche brodelt Trotz Sparkurs bahnt sich Sensation bei ORF-Show an Fans können wohl aufatmen: Die beliebte ORF-Show „Dancing Stars“ soll auch 2027 wieder ausgestrahlt – mit Mirjam Weichselbraun als Moderatorin. Von Heute Entertainment 15.09.2026, 21:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der ORF stellt kommende Woche sein Programm für das Jahr 2027 vor. Während in vielen Bereichen gespart werden muss, bleiben bewährte Unterhaltungssendungen weiter im Programm.

Besonders im Fokus stehen dabei die Show „Dancing Stars“ und deren langjährige Moderatorin Mirjam Weichselbraun.

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Seit Jahren zählt die gebürtige Tirolerin zu den wichtigsten Gesichtern des ORF, speziell bei großen Live-Shows am Hauptabend. Zuletzt überzeugte sie erneut beim Opernball mit ihrer souveränen Art und ihrem charmanten Auftreten.

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, hält der ORF trotz Sparmaßnahmen an „Dancing Stars“ fest.

Laut gut informierten Kreisen wird die Show 2027 ihr TV-Comeback feiern, auch wenn andere langjährige Formate wie die "Millionenshow" mit Armin Assinger aus Kostengründen auf der Kippe stehen.

Weichselbraun bleibt Fixpunkt

Obwohl es im Pool der ORF-Moderatorinnen neue Talente gibt, genießt Weichselbraun weiterhin großes Vertrauen. Sie vermittelt dem Publikum Leichtigkeit und meistert jede Live-Situation souverän. Auch im kommenden Jahr wird sie voraussichtlich wieder durch den Opernball führen.

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Neben den neuen Prominenten für „Dancing Stars“ steht auch die Besetzung der Moderation fest.

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Die Tirolerin wird, wie in den vergangenen Jahren, gemeinsam mit Andi Knoll durch die Sendung führen – selbst wenn sie dafür regelmäßig aus Großbritannien eingeflogen werden muss.