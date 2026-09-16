i "Bei den Kosten für ÖFFIS war man weniger einfallsreich, sie sind extrem gestiegen.... schade", ärgert sich Wadsak. APA-Images / KURIER / Franz Gruber / Facebook, Marcus Wadsak / "Heute"-Montage ORF-Meteorologe ärgert sich "Schnell erfunden, wenig wirksam" – Wadsak rechnet ab Während die Spritpreise steigen, kritisiert Marcus Wadsak auch die hohen Kosten für Öffis. Klimafreundliches Verhalten müsse sich finanziell lohnen. Von Newsdesk Heute 16.09.2026, 10:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nicht nur die steigenden Preise für Diesel und Benzin beschäftigen Marcus Wadsak. Der Wetter-Experte nimmt in einem Facebook-Posting auch die Entwicklung bei den öffentlichen Verkehrsmitteln ins Visier.

Seine Kritik: Während für steigende Spritpreise rasch eine Gegenmaßnahme gefunden worden sei, habe es bei den Öffis weniger Ideen gegeben.

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"Der Preis für Diesel und Benzin steigt und steigt. Die Spritpreisbremse war schnell erfunden und wenig wirksam. Bei den Kosten für ÖFFIS war man weniger einfallsreich, sie sind extrem gestiegen.... schade", schreibt Wadsak am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite.

Wadsak fordert finanziellen Anreiz

Für Wadsak geht es dabei um die Frage, welches Verhalten sich für die Bevölkerung finanziell auszahlt. Wer sich umweltfreundlich verhält, sollte seiner Ansicht nach gegenüber klimaschädlichem Verhalten einen Kostenvorteil haben.

"Umweltfreundliches Verhalten sollte sich auf Kosten von klimaschädlichen Verhalten lohnen - für die Menschen, für unser Klima."

"Energiekosten und Lebensmittel"

Dabei denkt der Wetter-Experte nicht nur an Mobilität. Nach seiner Vorstellung könnte dieser Ansatz auch in anderen Bereichen umgesetzt werden.

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Wadsak nennt dabei zwei weitere Beispiele: "Das ginge auch bei Energiekosten und Lebensmittel."