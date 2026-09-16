"Schnell erfunden, wenig wirksam" – Wadsak rechnet ab

Nicht nur die steigenden Preise für Diesel und Benzin beschäftigen Marcus Wadsak. Der Wetter-Experte nimmt in einem Facebook-Posting auch die Entwicklung bei den öffentlichen Verkehrsmitteln ins Visier.
Seine Kritik: Während für steigende Spritpreise rasch eine Gegenmaßnahme gefunden worden sei, habe es bei den Öffis weniger Ideen gegeben.
"Der Preis für Diesel und Benzin steigt und steigt. Die Spritpreisbremse war schnell erfunden und wenig wirksam. Bei den Kosten für ÖFFIS war man weniger einfallsreich, sie sind extrem gestiegen.... schade", schreibt Wadsak am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite.
Für Wadsak geht es dabei um die Frage, welches Verhalten sich für die Bevölkerung finanziell auszahlt. Wer sich umweltfreundlich verhält, sollte seiner Ansicht nach gegenüber klimaschädlichem Verhalten einen Kostenvorteil haben.
"Umweltfreundliches Verhalten sollte sich auf Kosten von klimaschädlichen Verhalten lohnen - für die Menschen, für unser Klima."
Dabei denkt der Wetter-Experte nicht nur an Mobilität. Nach seiner Vorstellung könnte dieser Ansatz auch in anderen Bereichen umgesetzt werden.
Wadsak nennt dabei zwei weitere Beispiele: "Das ginge auch bei Energiekosten und Lebensmittel."