i Österreich kämpft mit schlimmeren Ernteausfällen als befürchtet. iStock / Getty Images / Klaus Weser (Symbolbild) Erntekrise unfassbar schlimm Massive Ernteausfälle bei Herbstkulturen nach Dürre Die Rekorddürre lässt die Ernteerwartungen in Österreich bei Mais, Soja und Kartoffeln dramatisch einbrechen, teils um mehr als die Hälfte. Von Newsdesk Heute 20.09.2026, 19:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Rekorddürre sorgt dafür, dass die Ernte bei vielen Feldfrüchten wie Erdäpfel, Körnermais, Soja und Zuckerrüben noch schlechter ausfällt, als zuletzt angenommen. Im Vergleich zum Fünfjahresschnitt könnte es bei Körnermais fast 30 Prozent weniger geben, bei Sojabohnen sogar mehr als 50 Prozent weniger, so die Landwirtschaftskammer am Sonntag.

Bei Erdäpfeln sind die Ertragserwartungen laut Landwirtschaftskammer "dramatisch" und liegen zwischen minus 50 Prozent und minus 70 Prozent. Herbstkulturen wie Körnermais, Silomais, Erdäpfel, Kürbis, Sonnenblume, Soja und Zuckerrübe waren von der Rekordtrockenheit länger betroffen als Getreide, das ja schon im Sommer geerntet wurde.

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"Die Missernte der Herbstkulturen fällt noch dramatischer aus, als befürchtet", sagte Landwirtschaftskammer-Österreich-Präsident Josef Moosbrugger. Die Landwirtschaft sei von einer Trockenheit "bisher ungeahnten Ausmaßes getroffen und geschädigt worden". Das Dürrepaket der Regierung und die anderen Maßnahmen seien "überlebensnotwendig", so der oberste Bauernvertreter.

"Zukunftsinvestitionen in die Klimafitness"

Es brauche auch "weitere Zukunftsinvestitionen in die Klimafitness" der heimischen Land- und Forstwirtschaft. Bei Ölkürbissen und Sonnenblumen rechnet die Landwirtschaftskammer heuer beim Ertrag mit einem Minus von etwa einem Fünftel beziehungsweise mehr als einem Drittel im Vergleich zum Fünfjahresschnitt. Die Herbstkulturen werden derzeit geerntet, weshalb sich die erwarteten Mengen noch ändern können.

Bei Zuckerrüben ist der Vergleich mit dem Vorjahr wichtig, weil im Frühjahr 2025 die Agrana-Zuckerfabrik in Leopoldsdorf im Marchfeld (Bezirk Gänserndorf) zusperrt und sich dadurch die vertraglich vereinbarte Anbaufläche mit den Bauern halbiert hat. Wegen der Rekordtrockenheit könnte es heuer laut Landwirtschaftskammer-Prognose bei den Zuckerrüben bis zu 52 Prozent weniger geben als im Vorjahr.

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Die Ertragserwartungen reichen von minus 30 Prozent in den besseren Lagen bis minus 70 Prozent im Trockengebiet im Osten des Landes. Die gesamte heimische Rübenernte wird in der niederösterreichischen Agrana-Zuckerfabrik in Tulln an der Donau verarbeitet. Endgültige Ernteschätzungen gibt es zu Beginn der Zuckerrüben-Kampagne Anfang Oktober, wie der "Wiener Zucker"-Mutterkonzern Agrana der APA mitgeteilt hat.

Die Getreideernte ist dagegen nicht so schlecht ausgefallen wie Anfang August befürchtet. Damals rechnete die Agrarmarkt Austria (AMA) bei der Getreideproduktion ohne Mais mit einem Rückgang von 14,4 Prozent im Vergleich zum langjährigen Schnitt. Jetzt liegt das Minus laut AMA bei 10,9 Prozent.

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Bei der Weichweizenernte beträgt der Rückgang 15,6 Prozent und nicht wie im August angenommen 18,4 Prozent. Auch aus anderen Bereichen der Landwirtschaft gab es zuletzt Ernteprognosen: Die Weinernte dürfte heuer um ein Viertel niedriger ausfallen als im langjährigen Schnitt und bei der Apfelernte wird um ein Drittel weniger erwartet als 2025.