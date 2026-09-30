Leberkäse-Riese stoppt jetzt seine Veggie-Linie

Aus für ein millionenschweres Veggie-Projekt: Das oberösterreichische Familienunternehmen Neuburger beendet mit Ende September die Produktion seiner vegetarischen "Fungi Pads". Die Produkte der Marke "Hermann.Bio" wurden seit 2023 in Ulrichsberg im Bezirk Rohrbach hergestellt und basierten auf Kräuterseitlingen.
Wie ORF Oberösterreich berichtet, nennt Geschäftsführer Thomas Neuburger mehrere Gründe für das Ende: gestiegene Produktionskosten, die Inflation und eine zurückhaltende Nachfrage nach höherpreisigen Lebensmitteln. Eine wirtschaftlich tragfähige Fortführung sei für das Unternehmen nicht mehr möglich gewesen.
Von der Einstellung der Produktion sind vier Beschäftigte betroffen. Andere Mitarbeiter sollen laut Unternehmen weiterhin innerhalb des Betriebs eingesetzt werden können. Neuburger beschäftigt eigenen Angaben zufolge insgesamt 77 Mitarbeiter.
Das Aus der "Fungi Pads" ist nicht der erste Rückzug des Traditionsbetriebs aus dem fleischlosen Geschäft. Bereits 2022 wurde die vegetarische Linie "Hermann fleischlos" eingestellt. Insgesamt investierte das Unternehmen rund 50 Millionen Euro in den Aufbau der fleischlosen Produktion und die dazugehörige Pilzzucht.
Komplett verabschieden will sich Neuburger von fleischlosen Lebensmitteln allerdings nicht. Die bestehende Produktionshalle soll weiter genutzt werden. Bereits ab 2027 ist eine neue vegane Produktlinie aus Ulrichsberg geplant.
Auch für die bisherigen Flächen der Pilzproduktion gibt es neue Pläne. Dort soll künftig ein fermentiertes Lebensmittel für den europäischen Markt produziert werden.
Neuburger wurde 1919 als Fleischhauerei und Gasthaus gegründet. Bekannt wurde das Mühlviertler Unternehmen vor allem durch seinen Leberkäse und den langjährigen Werbeslogan "Sagen Sie niemals Leberkäse zu ihm". Aktuelle Umsatzzahlen veröffentlichte das Unternehmen nicht.
Trotz des Endes der bisherigen Veggie-Linie hält Neuburger damit am Geschäft mit alternativen Lebensmitteln fest – allerdings künftig mit einem neuen Produkt und einem neuen Anlauf.