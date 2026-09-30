i Das Familienunternehmen Neuburger aus Ulrichsberg im Bezirk Rohrbach stellt seine "Fungi Pads" ein. Neuburger Aus für "Fungi Pads" Leberkäse-Riese stoppt jetzt seine Veggie-Linie Neuburger zieht bei seinen vegetarischen "Fungi Pads" den Stecker. Gestiegene Kosten und zu wenig Nachfrage machen die Produktion unrentabel. Von Newsdesk Heute 30.09.2026, 17:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aus für ein millionenschweres Veggie-Projekt: Das oberösterreichische Familienunternehmen Neuburger beendet mit Ende September die Produktion seiner vegetarischen "Fungi Pads". Die Produkte der Marke "Hermann.Bio" wurden seit 2023 in Ulrichsberg im Bezirk Rohrbach hergestellt und basierten auf Kräuterseitlingen.

Wie ORF Oberösterreich berichtet, nennt Geschäftsführer Thomas Neuburger mehrere Gründe für das Ende: gestiegene Produktionskosten, die Inflation und eine zurückhaltende Nachfrage nach höherpreisigen Lebensmitteln. Eine wirtschaftlich tragfähige Fortführung sei für das Unternehmen nicht mehr möglich gewesen.

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HERMANN.Bio Fungi Pad i ?

Vier Mitarbeiter betroffen

Von der Einstellung der Produktion sind vier Beschäftigte betroffen. Andere Mitarbeiter sollen laut Unternehmen weiterhin innerhalb des Betriebs eingesetzt werden können. Neuburger beschäftigt eigenen Angaben zufolge insgesamt 77 Mitarbeiter.

Das Aus der "Fungi Pads" ist nicht der erste Rückzug des Traditionsbetriebs aus dem fleischlosen Geschäft. Bereits 2022 wurde die vegetarische Linie "Hermann fleischlos" eingestellt. Insgesamt investierte das Unternehmen rund 50 Millionen Euro in den Aufbau der fleischlosen Produktion und die dazugehörige Pilzzucht.

Neuer Anlauf schon für 2027

Komplett verabschieden will sich Neuburger von fleischlosen Lebensmitteln allerdings nicht. Die bestehende Produktionshalle soll weiter genutzt werden. Bereits ab 2027 ist eine neue vegane Produktlinie aus Ulrichsberg geplant.

Die Bilder des Tages i ?

Auch für die bisherigen Flächen der Pilzproduktion gibt es neue Pläne. Dort soll künftig ein fermentiertes Lebensmittel für den europäischen Markt produziert werden.

Betrieb besteht seit mehr als 100 Jahren

Neuburger wurde 1919 als Fleischhauerei und Gasthaus gegründet. Bekannt wurde das Mühlviertler Unternehmen vor allem durch seinen Leberkäse und den langjährigen Werbeslogan "Sagen Sie niemals Leberkäse zu ihm". Aktuelle Umsatzzahlen veröffentlichte das Unternehmen nicht.

Trotz des Endes der bisherigen Veggie-Linie hält Neuburger damit am Geschäft mit alternativen Lebensmitteln fest – allerdings künftig mit einem neuen Produkt und einem neuen Anlauf.