i Ein Klassiker auf der Speisekarte im "Wrenkh": Veganes Blunzngröstl mit Gurkensalat und Kren. Mehr dazu findest du im neuen Buch "Kochen für morgen". Jennifer Fasching "Wrenkh – Kochen für morgen" Goa ned Blunz'n! So klappt ein veganes Blutwurst-Gröstl Ihre Eltern führten das erste vegetarische Haubenlokal Österreichs. Die Gebrüder Karl und Leo Wrenkh bringen Hausmannskost aufs nächste Level. Von Jochen Dobnik 19.09.2026, 08:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Blunzengröstl, vielerorts auch Blutwurst-Gröstl genannt, gehört zur klassischen österreichischen Hausmannskost. Ursprünglich war das Pfannengericht eine praktische Möglichkeit, übrig gebliebene Zutaten zu verwerten.

Heute findet man es in zahlreichen Regionen auch auf den Speisekarten traditioneller Gasthäuser – und auch im ersten vegetarischen Haubenlokal Österreichs, dem "Wrenkh" in der Wiener City.

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Veganes Blunzngröstl

Zutaten (für eine Wurst) 200 g Rote Rüben

50 g Gerste

125 g Räuchertofu

100 g vegane Butter

60 g Erdäpfelstärke

50 g Knödelbrot

1 EL Majoran

1 EL Kümmel

Salz und Pfeffer

Für das Blunzengröstl 250 Gramm Vegane Blunzen (siehe oben)

250 Gramm gekochte Erdäpfel

60 Gramm Räuchertofu

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

neutrales Öl

1 Prise getrockneter Majoran

2 Prisen grob zerstoßenen Kümmel

Salz & Pfeffer

Zubereitung

Rote Rüben weich kochen oder bei 150 °C je nach Größe 35–45 Minuten im Ofen backen.*

Gerste in reichlich Wasser ca. 35 Minuten weich kochen. Abseihen und ausdampfen lassen.

Rote Rüben schälen und würfeln. Tofu fein reiben.

Alle Zutaten vermischen. Danach im Blitzhacker zerkleinern oder durch den Fleischwolf drehen.

Tipp: Wer nur einen Mini-Blitzhacker zuhause hat, kann auch nur die Rüben darin zerkleinern und mit dem Rest gut vermischen. Die Blunzen wird dann etwas gröber, schmeckt aber wunderbar.

Die Masse mit Salz und Pfeffer abschmecken, auf ein Stück Frischhaltefolie geben und zu einer 5 cm dicken Rolle drehen. 25 Minuten dämpfen oder in Wasser sieden lassen.**

Auskühlen lassen und zur weiteren Verwendung im Kühlschrank lagern.

Schneide die Blunzen in ein bis zwei Zentimeter große Würfel. Die Erdäpfel würfelst du etwa einen Zentimeter groß, den Räuchertofu in rund fünf Millimeter kleine Stücke.

Schäle Zwiebel und Knoblauch und hacke beides fein.

Schwitze zunächst die Zwiebel in etwas Öl glasig an. Gib den Knoblauch dazu, würze mit Majoran und Kümmel und stelle die Mischung beiseite.

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Brate anschließend Erdäpfel, Tofu und Blunzen in einer großen Pfanne mit Öl hellbraun an.

Hebe Zwiebel und Knoblauch unter, brate alles gemeinsam fertig und schmecke das Gericht mit Salz und Pfeffer ab.

Serviert wird das Gröstl üblicherweise mit Sauerkraut, Gurken- oder Krautsalat. Je nach Vorliebe kommt zusätzlich ein Spiegelei und Kren darauf. Wer das Selbstgekochte mit dem plant-based "Blunzngröstl" von Küchenchef Leo Wrenkh vergleichen möchte, kann dies tun – es steht gerade auf der Karte. Und im neuen Buch "Kochen für morgen" (Pichler Verlag)

"Kochen für morgen": Kochabend mit Karl und Leo Wrenkh i ?

* Am besten, wenn das Backrohr ohnehin schon läuft (z. B. für Lasagne, Brot etc.).

** Die vegane Blunzen im Foto stammt vom Fleischer unseres Vertrauens (ja, der macht sowas), denn auch bei uns muss es manchmal schnell gehen. Mit unserem Rezept wird die Blunzen etwas heller – und sehr schön pink.