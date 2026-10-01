i Hofer informiert Kunden über einen Produktrückruf. istock (Symbolbild) Rückruf Hofer nimmt dieses Produkt sofort aus dem Regal Discounter Hofer informiert Kunden am Donnerstag über einen Produktrückruf. In einem Artikel könnten sich vereinzelt Metallfragmente befinden. Von André Wilding 01.10.2026, 10:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hofer und sein Lieferant Vidal Deutschland GmbH rufen das Produkt "SWEET LAND Veganes Fruchtgummi 180 g, Sorte Sour Fruit Mix" aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes zurück.

Das Produkt "SWEET LAND Veganes Fruchtgummi 180 g, Sorte Sour Fruit Mix" des Lieferanten Vidal Deutschland GmbH wird aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes durch den Lieferanten und die Hofer KG zurückgerufen.

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Metallfragmente

Der Barcode des Produkts lautet 4061459455298, Charge und Mindesthaltbarkeitsdatum sind uneingeschränkt.

Die Sweet Land Veganen Fruchtgummis 180g- Sorte Sour Fruit Mix des Lieferanten Vidal Deutschland GmbH werden aufgrund einer möglichen Gefahr von vereinzelt enthaltenen Metallfragmenten zurückgerufen.

Verkauf sofort gestoppt

Die Produkte waren seit Oktober 2025 in allen Filialen der Hofer KG erhältlich. Der Verkauf der Produkte wurde sofort gestoppt. Vom Verzehr des genannten Produktes wird abgeraten.

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Das Produkt kann in allen HOFER Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kund:innen selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller oder Vertreiber verursacht worden ist