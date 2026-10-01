i Bei 16 Shops werden jetzt 2,40 Euro Paketsteuer fällig. Montage: iStock, Screenshot Amazon & Co. "Paketsteuer in Österreich" – ALLES jetzt 2,40 € teurer Da dürften viele Kunden nicht schlecht staunen: Wer seit Donnerstag etwas online bestellen will, muss der Regierung dafür 2,40 Euro zahlen. Von Newsdesk Heute 01.10.2026, 07:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Donnerstag ist der 1. Oktober – und damit tritt eine Vielzahl an Neuerungen in Österreich in Kraft. Neben dem Aus für E-Mopeds auf Radwegen dürfte vor allem eine Regelung sich im Alltag besonders spürbar machen: die neue Paketsteuer.

Ab sofort ist für sämtliche Pakete in Österreich, die bei großen Shops gekauft werden, eine Steuer in Höhe von 2,00 Euro plus Umsatzsteuer – also insgesamt 2,40 Euro – fällig. Und die betroffenen Händler (jährlicher Umsatz über 100 Millionen Euro) haben das auch prompt implementiert.

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Neue Steuer bei Amazon

Wer also Donnerstagfrüh eine Kleinigkeit bei Amazon bestellen will (egal ob direkt nach Hause, in eine Abholstation oder Post-Filiale) sieht dort im Warenkorb den neuen Posten angeführt: "Paketsteuer in Österreich".

Weiter heißt es: "Österreich erhebt auf jede dorthin gelieferte Bestellung eine Abgabe in Höhe von 2,00 € (zzgl. 20 % USt., insgesamt 2,40 €). Sie wird einmal pro Bestellung berechnet. Amazon erhebt diese Abgabe und führt sie an die österreichische Regierung ab."

Pikant: Selbst das Wirtschaftsministerium äußerte sich in seiner Stellungnahme zum Paketsteuer-Gesetz des SPÖ-Ministeriums ablehnend. Sie könnte dem Wirtschaftsstandort schaden, die Digitalisierung bremsen und vor allem Kleinunternehmer treffen, die auf solche Plattformen angewiesen sind. Besonders kritisch sieht das Ministerium mögliche Folgen für die Inflation: Die zusätzliche Belastung könnte die Preise erhöhen und damit die Wirkung der geplanten Mehrwertsteuersenkung abschwächen oder sogar zunichtemachen.

Immerhin: Kommt eine Bestellung in mehreren Paketen an, muss die neue Steuer nur ein Mal gezahlt werden. Auch gut zu wissen: Wird die Bestellung storniert oder zurückgesendet, wird von Amazon auch die Paketsteuer erstattet. Auch bei Ersatzlieferungen für mangelhafte Artikel muss keine Paketsteuer gezahlt werden.

Diese Shops sind betroffen

Bei Mediamarkt wird die Paketsteuer am Donnerstagmorgen zwar noch nicht explizit ausgewiesen, die Lieferkosten sind jedoch von den eigentlichen 3,99 Euro auf 6,39 Euro gestiegen – also um genau jene 2,40 Euro, die die Paketsteuer ausmacht.

Interessant: Zalando hat bereits angekündigt, die neue Steuer ebenfalls an Kunden weiterzugeben, hat sie bis 8 Uhr aber noch nicht im Shop aktiviert.

Insgesamt sind laut Handelsverband aufgrund der Umsatzgrenze 16 Unternehmen betroffen: Amazon, Temu, Zalando, Otto, Shop-Apotheke, Ebay.at bzw. Ebay.de, Best Secret, AliExpress, Mediamarkt, Apple, Universal, Ikea, Shein, XXXLutz und Refurbed. Überall sonst wird keine Paketsteuer fällig.