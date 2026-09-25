i Künstliche Intelligenz Roboter pixabay.com Revolution im Onlinehandel Amazon: Neuer KI-Agent erledigt Arbeit für dich Der US-Riese Amazon hat einen neuen KI-gestützten Agenten vorgestellt. Der sogenannte Seller Assistant soll Händlern Routineaufgaben abnehmen. Von Technik Heute 25.09.2026, 22:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Amazon setzt verstärkt auf künstliche Intelligenz, um seinen Marktplatz für Drittanbieter attraktiver zu machen. Der E-Commerce-Gigant hat einen neuen KI-Agenten namens Seller Assistant präsentiert, der Händlern bei der Verwaltung ihrer Geschäfte helfen soll.

Der digitale Helfer kann Produkte einstellen, Lagerbestände überwachen und Empfehlungen zur Preisgestaltung oder zu Werbeaktionen geben. Durch individuelle Verkäuferprofile passt die KI ihre Vorschläge an den jeweiligen Händler an.

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Wie es bei chip.de heißt, soll der Dienst für Verkäufer kostenlos und freiwillig verfügbar sein. Laut Mary Beth Westmoreland, Vizepräsidentin für das weltweite Verkaufserlebnis bei Amazon, können Händler selbst bestimmen, welche personenbezogenen Daten sie teilen möchten.

Hälfte des Umsatzes kommt von Drittanbietern

Für Amazon ist der Schritt strategisch wichtig: Rund die Hälfte des weltweiten Handelsvolumens auf der Plattform stammt von Drittanbietern. Je einfacher das Verkaufen wird, desto mehr Händler könnten angelockt werden.

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Der Wettbewerb in diesem Bereich wächst allerdings. Auch Microsoft, Google und spezialisierte KI-Anbieter arbeiten an autonomen Agenten für Unternehmen. Amazon setzt dennoch auf den Trend, dass Verkäufer künftig weniger Zeit mit Routineaufgaben verbringen und KI-Systeme als digitale Mitarbeiter nutzen.