i "Heute"-Herausgeberin Eva Dichand mit den Chefredakteuren Peter Frick, Peter Lattinger und Clemens Oistric Heute ÖWA 9/2026 Heute.at bleibt Österreichs private Online-Nummer 1 Das "Heute"-Einzelangebot behauptet mit 3,57 Millionen Unique Usern auch im September die Spitzenposition unter Österreichs privaten Online-Medien. Von Newsdesk Heute 14.10.2026, 11:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zum sechsten Mal in Serie an der Spitze: Auch im September 2026 führt das Digitalangebot von "Heute" das Ranking der privatwirtschaftlich geführten Online-Medien an. Die aktuelle Reichweitenstudie der unabhängigen Österreichischen Webanalyse (ÖWA) weist für das Heute.at-Einzelangebot exakt 3.568.126 Unique User aus. Das entspricht einer Reichweite von 49,22 Prozent der österreichischen Internetnutzer ab 14 Jahren.

Damit erreicht Heute.at auch im September nahezu jeden zweiten heimischen Internetnutzer und behauptet seine Position als Österreichs größte private Online-Medienmarke sowohl im Einzelangebots-Ranking als auch unter den Dachangeboten.

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Heute.at mit 3,5 Millionen Usern, oe24 schafft 2 Millionen

Neben Heute.at (siehe Grafik) erreicht von den privaten Medienhäusern nur die "Krone" mit ihrem Onlineangebot ebenfalls über drei Millionen Menschen im Land. "Der Standard" hat auf Heute.at bereits über eine Million (!) Unique User Rückstand. Das Web-Angebot oe24.at kommt zum Vergleich auf 2.091.020 Leser.

„Wir erreichen die Menschen dort, wo das Leben stattfindet – mit schnellen Nachrichten, klarer Sprache und Geschichten, die sonst niemand schreibt.“ Clemens Oistric "Heute"-Chefredakteur

"Heute"-Chefredakteur Clemens Oistric bedankt sich im Namen des gesamten Teams: "Unser anhaltender Digital-Erfolg ist ein gewaltiger Vertrauensbeweis seitens der Österreicherinnen und Österreicher. Dass wir aus dem Alltag unserer Leser nicht mehr wegzudenken sind, ist unser täglicher Ansporn. Wir erreichen die Menschen genau dort, wo das Leben stattfindet – mit schnellen Nachrichten, klarer Sprache und Geschichten, die sonst niemand schreibt."

"Heute"-Angebot intensiv genutzt

Besonders erfreulich ist die intensive Nutzung des "Heute"-Digitalangebotes: Im September verzeichnete Heute.at neuerlich mehr als 31 Millionen Visits. Ein Besuch im "Heute"-Universum dauerte dabei im Schnitt 4:12 Minuten. Besonders relevant für den heimischen Werbemarkt: 93 Prozent aller Seitenaufrufe kamen tatsächlich aus Österreich – ebenfalls unerreicht in den ÖWA-Top-4. Frauen sind in der Leserschaft von Heute.at mit 52,3 Prozent in der Mehrheit.

Heute.at-Vermarktungschefin Beate Österreicher Helmut Graf

Vermarktungschefin Beate Österreicher: "Wir gehen mit einem gewaltigen Reichweiten-Rückenwind und voller Energie in das wichtigste Werbequartal des Jahres. Heute.at bietet seinen Partnern eine einzigartige Kombination aus österreichweiter Sichtbarkeit, innovativen Werbeformaten und kreativen Vermarktungslösungen. Wer österreichweit Aufmerksamkeit schaffen will, kommt an Heute.at nicht mehr vorbei!"

Einmal mehr bleibt auch das "Heute"-Dachangebot – also Heute.at kombiniert mit Newsflix.at – mit 3.583.918 Unique Usern (49,4 Prozent Reichweite) Österreichs private Online-Nummer-1.

Quelle: ÖWA September 2026, Einzelangebote bzw. Dachangebote, Basis österreichische Internetnutzer ab 14 Jahren