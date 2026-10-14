i Geschäftsführerin Jacqueline Lugner: 2025 macht die Lugner City so viel Umsatz wie noch nie. APA Images / Andreas Tischler / Heute.at Aufwärtstrend setzt sich fort 156 Millionen! Lugner City legt Rekordumsatz hin Die Wiener Lugner City hat 2025 so viel Umsatz gemacht wie noch nie. Für das laufende Jahr rechnet Jacqueline Lugner mit einem weiteren Plus. Von Team Wirtschaft 14.10.2026, 14:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Lugner City im Wiener Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus hat ein Rekordjahr hinter sich. Laut eben präsentierter Bilanz stieg der Umsatz 2025 um 4,3 Prozent auf mehr als 156 Millionen Euro. Damit wurde der bisherige Höchstwert übertroffen. Auch für das aktuelle Jahr erwartet Geschäftsführerin Jacqueline Lugner ein weiteres Wachstum.

Umfangreiche Investitionen

Jacqueline Lugner führt die Entwicklung unter anderem auf die laufenden Reinvestitionen zurück. Erst jüngst habe man die Arbeiten zur Erneuerung der Fassade begonnen. Mittlerweile sei ein erster Teil fertiggestellt.

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"Wir investieren laufend in die Zukunft des Standorts. Denn wir möchten unseren Besucherinnen und Besuchern weiterhin ein attraktives und einladendes Umfeld bieten", erklärt Lugner. Gleichzeitig setze man ein klares Zeichen für die langfristige Qualität und Wettbewerbsfähigkeit des Einkaufszentrums.

Kino und Veranstaltungen als Besuchermagneten

Auch mit der Entwicklung des Kinos zeigt sich die Unternehmerin "sehr zufrieden". Basis für den Erfolg seien die vielen Blockbuster und das Angebot an fremdsprachigen Filmen.

Insgesamt hätten, so Lugner, die optimale Lage des Einkaufszentrums und die zahlreichen Aktivitäten zu einer Vollauslastung der Lugner City geführt.

"Die Lugner City hat sich im Laufe der Jahre auch als Veranstaltungslocation einen Namen gemacht. Die Kunden nehmen unser Veranstaltungsprogramm sehr gut an", freut sich Lugner.

Allein im Oktober stehen mindestens zwölf Veranstaltungen auf dem Programm. Nach einem Balkan-Konzert am vergangenen Wochenende ist für kommenden Samstag eine Modeschau geplant. Ende Oktober soll ein Halloween-Rave stattfinden.

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Lage und Öffi-Anbindung Teil des Erfolgsrezepts

Ein wichtiger Punkt sei laut der Center-Chefin die gute Erreichbarkeit: Die "optimale öffentliche Verkehrsanbindung, die sehr gute Lage in der Nähe der Stadthalle und ein faires Parkplatzangebot" seien die Vorteile, welche "die Lugner City zu einem der bekanntesten Einkaufszentren in Wien machen."