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Ab Donnerstag lösen die Rabattgutscheine die beliebten Rabattmarkerl ab.
Ab Donnerstag lösen die Rabattgutscheine die beliebten Rabattmarkerl ab.
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Aus für Markerl

Billa ändert Rabatt – so funktionieren neue Gutscheine

25 Prozent sparen funktioniert bei Billa ab Donnerstag anders: Der neue Rabattgutschein wird an der Kassa gescannt, der Abzug erfolgt automatisch.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
22.09.2026, 21:52
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Für Billa-Kunden ändert sich ab Donnerstag ein gewohntes Ritual beim Einkauf. Die bekannten 25-Prozent-Rabattpickerl müssen nicht mehr auf einzelne Produkte geklebt werden. Die Supermarktkette stellt das System um und setzt künftig ausschließlich auf Rabattgutscheine.

Aus für Rabattpickerl! Billa stellt System völlig um

Die ersten neuen Gutscheine sind ab 24. September gültig. Sie verfügen über einen Strichcode und werden erst beim Bezahlen benötigt. Kunden legen sie an der Kassa vor, wo sie eingescannt werden. Welcher Artikel dadurch günstiger wird, muss man nicht mehr selbst festlegen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

System wählt teuerstes Produkt

Nach dem Scan werden die 25 Prozent automatisch vom teuersten Produkt des Einkaufs abgezogen, für das der Gutschein verwendet werden kann. Das bisherige Aussuchen einer Ware und anschließende Aufkleben des Pickerls fällt damit weg.

Hinter der Änderung stehen laut Unternehmen Rückmeldungen aus den Filialen. Billa bestätigte gegenüber "Heute", dass das neue System auf Wunsch von Kunden und Mitarbeitern eingeführt wird.

An den bisherigen Ausnahmen ändert die Umstellung nichts. Die Rabattgutscheine können weiterhin nicht auf sämtliche Artikel angewendet werden. Unter anderem Clever-Produkte sind von der Aktion ausgeschlossen.

red,22.09.2026, 21:52
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