Startseite Nachrichten Welt
Auf der A2 bei Magdeburg ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. (Symbolbild)
Auf der A2 bei Magdeburg ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. (Symbolbild)
istock
Großeinsatz in Deutschland

Riesige Rauchsäule! Flugzeug stürzt auf Autobahn

Auf der A2 bei Magdeburg ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Die Maschine wurde weitgehend zerstört, ob es Verletzte gibt, ist noch unklar.
Von Newsdesk Heute
06.11.2026, 16:12
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein Kleinflugzeug ist am Freitagnachmittag auf der Autobahn A2 nordöstlich von Magdeburg abgestürzt. Die Maschine wurde bei dem Unglück weitgehend zerstört. Polizei und Rettungskräfte stehen im Großeinsatz.

Wie es zu dem Absturz kommen konnte, ist derzeit noch völlig unklar. Auch über mögliche Opfer gibt es bislang keine gesicherten Informationen. "Noch ist unklar, wie viele Menschen zu Schaden gekommen sind", erklärte ein Polizeisprecher in Magdeburg. Nach bisherigen Erkenntnissen waren keine Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Feuerwehr löscht Flugzeugwrack

Der Absturz ereignete sich rund einen Kilometer vor dem Autobahnparkplatz Krähenberge. Auf Bildern vom Unglücksort sind Feuerwehrkräfte zu sehen, die die Überreste der Maschine löschen. Große Teile des Flugzeugs wurden bei dem Aufprall zerstört.

Auch interessant

Reisebus kippt auf Autobahn um – 2 Tote, 26 Verletzte
Neun Todesopfer! Flugzeug stürzt in Wohngebiet ab
Mercedes-Fahrer ist bei Horror-Crash sofort tot

Laut dem Flugtracking-Portal "Flightradar" soll es sich bei der abgestürzten Maschine um eine Aerostyle Breezer handeln. Dabei handelt es sich um ein zweisitziges Ultraleichtflugzeug. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

red, 06.11.2026, 16:12
Mehr zum Thema
Flugzeugabsturz Absturz Flugzeug Unfall

Weiterlesen

Weitere Storys
Unglück Feuerwehr Rettungseinsatz Autobahn
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote