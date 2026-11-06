i Auf der A2 bei Magdeburg ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. (Symbolbild) istock Großeinsatz in Deutschland Riesige Rauchsäule! Flugzeug stürzt auf Autobahn Auf der A2 bei Magdeburg ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Die Maschine wurde weitgehend zerstört, ob es Verletzte gibt, ist noch unklar. Von Newsdesk Heute 06.11.2026, 16:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Kleinflugzeug ist am Freitagnachmittag auf der Autobahn A2 nordöstlich von Magdeburg abgestürzt. Die Maschine wurde bei dem Unglück weitgehend zerstört. Polizei und Rettungskräfte stehen im Großeinsatz.

Wie es zu dem Absturz kommen konnte, ist derzeit noch völlig unklar. Auch über mögliche Opfer gibt es bislang keine gesicherten Informationen. "Noch ist unklar, wie viele Menschen zu Schaden gekommen sind", erklärte ein Polizeisprecher in Magdeburg. Nach bisherigen Erkenntnissen waren keine Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

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Feuerwehr löscht Flugzeugwrack

Der Absturz ereignete sich rund einen Kilometer vor dem Autobahnparkplatz Krähenberge. Auf Bildern vom Unglücksort sind Feuerwehrkräfte zu sehen, die die Überreste der Maschine löschen. Große Teile des Flugzeugs wurden bei dem Aufprall zerstört.

Laut dem Flugtracking-Portal "Flightradar" soll es sich bei der abgestürzten Maschine um eine Aerostyle Breezer handeln. Dabei handelt es sich um ein zweisitziges Ultraleichtflugzeug. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.