i ? Aufnahmen zeigen Explosion Neun Todesopfer! Flugzeug stürzt in Wohngebiet ab Ein Privatjet ist in Florida in ein Wohngebiet gestürzt und explodiert. Alle neun Insassen kamen ums Leben. Von Newsdesk Heute 01.11.2026, 22:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Privatjet ist im US-Bundesstaat Florida in ein Wohngebiet gestürzt. Die neun Menschen an Bord überlebten das Unglück nicht. Das bestätigte US-Verkehrsminister Sean Duffy. Die Maschine ging nach dem Aufprall in Flammen auf.

Zu dem Absturz kam es kurz vor 13 Uhr Ortszeit in der Nähe von Cresthaven. Videoaufnahmen zeigen, wie das Flugzeug nahezu senkrecht auf den Boden zurast. Kurz darauf folgt eine gewaltige Explosion, ein Feuerball steigt in den Himmel. Wohnhäuser und eine stark befahrene Straße befinden sich nur wenige Meter von der Unglücksstelle entfernt.

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Privatjet war auf dem Weg auf die Bahamas

Bei der abgestürzten Maschine handelt es sich um einen Learjet 60, der laut US-Luftfahrtbehörde FAA in Austin im Bundesstaat Texas gestartet war. Der Flug sollte auf die Bahamas führen. Was den Absturz auslöste, müssen die Ermittler erst klären.

Feuerwehr und Rettungsdienste waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Die Straßen rund um die Absturzstelle wurden gesperrt. Ob auch Menschen am Boden zu Schaden kamen, blieb zunächst offen.

Der Unglücksort liegt in der Nähe von Mar-a-Lago, dem Privatanwesen von US-Präsident Donald Trump. Der Präsident war zu diesem Zeitpunkt allerdings für Wahlkampfauftritte vor den Parlamentswahlen am Dienstag in anderen Bundesstaaten unterwegs.