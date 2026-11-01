i Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) istock Ermittlungen laufen Dreister Halloween-Raub macht Polizei fassungslos Böse Überraschung zu Halloween! Ein vermummter Radfahrer raubte Kindern in Deutschland ihre gesammelten Süßigkeiten. Die Polizei ermittelt. Von Newsdesk Heute 01.11.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Halloweenabend endete für mehrere Kinder in der deutschen Stadt Neustadt (Dosse) in Brandenburg mit einer bösen Überraschung. Ein unbekannter Radfahrer schnappte sich ihre gesammelten Süßigkeiten und machte sich aus dem Staub.

Die Kinder waren am Freitagabend von Haus zu Haus gezogen und hatten ihre Beutel bereits gut gefüllt. Doch dann stellte sich ihnen plötzlich ein vermummter Mann auf einem Fahrrad in den Weg. "Kurzerhand entriss er den Kindern ihre Beutel voller Süßigkeiten und verschwand", teilte die Polizei mit.

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Polizei ermittelt wegen Raubes

Der Täter trug laut einer Polizeisprecherin kein Halloweenkostüm, sondern hatte sein Gesicht hinter einer Sturmhaube verborgen. Die Kinder blieben bei dem Vorfall unverletzt, kamen allerdings mit einem gehörigen Schrecken davon.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen. Auch bei den Beamten sorgte die dreiste Tat für Fassungslosigkeit. "Das ist gemein, der wollte wohl nicht selber sammeln", kommentierte eine Polizeisprecherin den Vorfall.