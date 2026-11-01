i Dieter Bohlen (72) zeigt klare Kante: Der Pop-Titan stellt sich hinter die Gen-Z-Proteste und kritisiert die Politik. Hier beim "Schlagerbooom" am 17. Oktober 2026 in Dortmund. IMAGO/Panama Pictures "Wenn euch der Kragen platzt" Dieter Bohlen stellt sich hinter die Gen-Z-Proteste Der 72-jährige Pop-Titan stellt sich in einem Video überraschend hinter die protestierende Jugend in Deutschland – und rechnet mit der Politik ab. Von Nick Wolfinger 01.11.2026, 19:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Ja, meine Freunde, es ist richtig, wenn euch der Kragen platzt und ihr demonstrieren geht" – mit diesen Worten schaltet sich Pop-Titan Dieter Bohlen (72) jetzt in die politische Debatte rund um die aktuellen Jugendproteste der sogenannten "Generation Z" ("Gen-Z") ein und rechnet mit der Politik ab.

"Natürlich habt ihr Angst um eure Zukunft. Mit Recht", gibt Bohlen der Jugend recht. Vor allem die Verteilung der staatlichen Gelder stößt ihm sauer auf.

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„Die Politiker haben genug Geld. Aber wofür benutzen sie das Geld? Eben nicht, um das in die Schulen zu stecken, nicht um das in unsere Infrastruktur zu stecken.“ Dieter Bohlen

Die Äußerungen fallen, nachdem am Samstag in mehreren deutschen Städten zehntausende junge Menschen auf die Straße gingen. Sie demonstrierten unter anderem gegen eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht, forderten mehr Geld für Bildung und Infrastruktur sowie leistbaren Wohnraum. Mit Bohlen bekommen sie nun prominente Unterstützung.

Das Video postete der Musikproduzent am frühen Samstagabend, noch bevor Meldungen über Ausschreitungen in Frankfurt und Berlin die Runde machten.

"Würde meine Kinder niemals in den Krieg schicken"

Auf Instagram, wo ihm rund 1,6 Millionen Menschen folgen, richtet sich Bohlen direkt an die jungen Demonstranten. Besonders deutlich wird der sechsfache Vater beim Thema Wehrpflicht. "Ich bin auch total gegen eine neue Wehrpflicht, ja. Warum? Ich habe sechs Kinder, die würde ich niemals in den Krieg schicken", erklärt der ehemalige Modern-Talking-Star.

Dabei erinnert Bohlen auch an die Geschichte seiner eigenen Familie. Sein Vater sei mit gerade einmal 18 Jahren in den Zweiten Weltkrieg gezogen, kurz darauf in Gefangenschaft geraten und beinahe gestorben.

"Wofür? Wofür sind diese Kriege gut? Für gar nichts. Und deshalb sollten wir alle dagegen sein", so der 72-Jährige.

Pop-Titan stärkt der Jugend den Rücken

Für Bohlen steht fest: Junge Menschen haben jedes Recht, sich gegen politische Entscheidungen zu wehren und ihre Sorgen öffentlich zu machen. Dabei unterstützt er ausdrücklich friedliche Demonstrationen.

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Mit seinen Aussagen stellt sich einer der bekanntesten deutschen Unterhaltungskünstler klar hinter die protestierende Jugend. Und eines macht der sechsfache Vater unmissverständlich deutlich: Seine eigenen Kinder will er auf keinen Fall in einem Krieg sehen.